Noua senzatie din tenis: Medvedev l-a invins pe Djokovic in semifinale la Cincinnati si va juca a 3-a finala in ultimele 3 saptamani!

Medvedev spera sa sparga gheata dupa 2 finale consecutive pierdute.

Un nou rezultat extraordinar in circuitul masculin pentru jucatorul momentului, rusul Daniil Medvedev, numarul 8 ATP. Acesta l-a invins in semifinale la Cincinnati pe Novak Djokovic, dupa ce fusese condus cu 1-0 la seturi. Meciul s-a incheiat dupa o ora si 43 de minute cu scorul de 3-6, 6-3, 6-3 pentru Medvedev, care il va infrunta in finala pe belgianul David Goffin.

In caz de victorie, Medvedev va urca in top 5 ATP, depasindu-i pe Zverev, Tsitsipas si Nishikori. Medvedev se califica, asadar, in a treia finala ATP in 3 saptamani consecutive, dupa finalele de la Washington si Montreal, ambele pierdute, in fata lui Nick Kyrgios, respectiv Rafael Nadal.

Este a doua oara in acest an cand Medvedev il infrange pe Djokovic, dupa ce la Monte Carlo rusul a trecut de sarb, scor 6-3, 4-6, 6-2.Scorul intalinirilor directe intre cei doi este acum 3-2 pentru Djokovic.

Medvedev: „Stiam ca trebuie sa joc mai agresiv.”

Daniil a declarat dupa meci ca doar jocul agresiv ii putea aduce victoria contra lui Djokovic, rusul acuzand mici dureri musculare care nu i-au permis sa se simta in largul lui atunci cand punctele se prelungeau.

„Stiam ca nu pot sa rezist unui schimb de 40 de mingi. In primul set nu am simtit bine mingea, iar de fiecare data cand punctul se lungea simteam ca Djokovic ma domina. Atunci mi-am spus ca trebuie sa fiu mai agresiv, sa maresc ritmul, sa lovesc mai puternic pentru a-l determina sa rateze lovituri,” a spus Medvedev dupa meci.

„Sunt fericit ca a functionat, sunt foarte fericit cu nivelul meu de joc de azi. Este o mare performanta pentru mine, in mod special gandindu-ma ca el era acum intr-o forma buna, din cate mi se pare,” a conchis Medvedev.

Novak Djokovic: „A meritat sa castige meciul. Eu cred ca am facut un meci foarte bun.”

„Poate ca in setul 3 cand a facut break la 1-1 puteam sa joc un pic mai bine, dar cand cineva serveste cu 200km/h al doilea serviciu, nu comite duble greseli si risca fiecare lovitura, trebuie doar sa scoti palaria si sa il feliciti,” a declarat Novak Djokovic dupa meci.

Finala turneului ATP de la Cincinnati, Daniil Medvedev vs. David Goffin se va desfasura duminica de la ora 23:00, imediat dupa incheierea finalei feminine, Madison Keys vs. Svetlana Kuznetsova.

Anul 2019 pentru Daniil Medvedev

Intr-un cuvant: excelent. A castigat turneul ATP de la Sofia, cu premii in valoare de 524.340 de dolari si a acumulat un numar impresionant de victorii, 41, peste tenismeni precum Rafael Nadal si Roger Federer.