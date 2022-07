Nick Kyrgios, despre semifinala Wimbledon cu Rafael Nadal: „Probabil va fi cel mai urmărit meci din toate timpurile”

Nick Kyrgios (27 de ani, 40 ATP) s-a calificat în premieră în semifinalele unui turneu de mare șlem. Tenismenul australian l-a învins pe Cristian Garin în sferturile de finală în minim de seturi pentru a-și fixa o întâlnire în penultimul act cu Rafael Nadal.

Scorul întâlnirilor directe dintre Nadal și Kyrgios este 6-3 în favoarea jucătorului iberic, dar tenismenul de la antipozi abia așteaptă provocarea și crede că derularea semifinalei va fi cea mai urmărită din toate timpurile.

„E special să îl întâlnesc pe Rafa la Wimbledon. Am avut câteva bătălii adevărate pe Terenul Central, el a câștigat una, iar eu pe cealaltă. Avem două personalități diferite. Simt că ne respectăm mult. E un meci pe care toată lumea vrea să îl vadă. Probabil cel mai urmărit din toate timpurile. Va trebui să mă asigur de pregătirea corpului meu,” a spus Nick Kyrgios în conferința de presă organizată după meciul cu Cristian Garin.

„Nu m-am gândit niciodată că voi fi în semifinalele unui Grand Slam. Am crezut că am pierdut acest tren. Sunt foarte mândru de mine,” a adăugat Kyrgios.

Nick Kyrgios is moving on at #Wimbledon

He reaches the first Grand Slam semifinal of his career ???? pic.twitter.com/8pVUeVZxm5