"Niciodata nu as spune nu!" Ianis Hagi a dat cartile pe fata: Singura echipa la care ar merge imediat

Ianis Hagi a recunoscut care este echipa de la care nu ar putea refuza o oferta.

Ianis Hagi nu ar putea spune niciodata "Nu" unei oferte de la Galatasaray. Tatal sau, Gica Hagi, a petrecut cea mai buna perioada a cariereri la Galata.

"Am avut un an 2018 extraordinar, un an foarte bun. Acum un an, cand m-am intors de la Fiorentina, m-am intors in cantonamentul de aici si cred ca a fost o decizie foarte buna, pentru ca imi doream sa joc. De mic eram obisnuit sa joc, acolo nu jucam si mi-am dorit sa joc. Cred ca a fost cel mai bun an al meu, cu foarte multe reusite.

Acum sunt aici, la Viitorul, dar ma gandesc sa fac urmatorul pas si, fie ca va fi Turcia sau alta parte... M-am nascut aici si mi-ar face placere sa si joc. Stiu ce inseamna Hagi in Turcia, stiu ce inseamna Hagi pentru Galatasaray. Galatasaray este un club mare cu pretentii in Europa, care a si castigat in Europa. Dar acum sunt aici si nu stiu ce imi rezerva viitorul. Niciodata nu ar spune nu", a fost declaratia lui Ianis intr-o conferinta de presa.

Gheorghe Hagi a jucat 167 de meciuri pentru Galatasaray si a marcat nu mai putin de 79 de goluri.