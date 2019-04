Prima oferta pentru Ianis Hagi vine din La Liga! Anuntul de ultima ora al spaniolilor: are prima sansa sa ajunga acolo la vara

Ianis Hagi este cel mai curtat jucator roman in aceste zile.

Spaniolii anunta ca Ianis Hagi va fi urmatoarea lovitura din Liga 1 pe piata transferurilor. AS scrie ca Sevilla este gata sa inainteze o oferta celor de la Viitorul pentru fiul lui Gica Hagi.

Sursa citata noteaza ca un argument in plus pentru aceasta mutare este si revenirea directorului sportiv Monchi la Sevilla. Acesta este cel care, anul trecut, pe cand era la AS Roma, l-a trecut pe Ianis Hagi in topul prioritatilor echipei italiene in ceea ce priveste transferurile.

Ianis Hagi a intrat in vizorul mai multor echipe europene dupa parcursul bun din ultima vreme. Cea mai recenta reusita a sa din meciul cu Craiova din play-off-ul Ligii 1 i-a dat pe spate pe toti. Si olandezii au scris despre fiul lui Hagi si posibilitatea ca acesta sa ajunga la Ajax, acolo unde ar face echipa cu Razvan Marin, proaspat transferat de la Standard Liege si crescut tot la Academia de la Ovidiu.

Tanarul jucator este, de asemenea, in vizorul unor echipe precum Anderlecht sau Standard Liege.

Ianis Hagi are 20 de ani si a mai jucat in trecut in strainatate, la Fiorentina, acolo unde nu a impresionat. El a marcat 10 goluri in acest sezon si a dat 7 pase decisive.

Zvonurile legate de plecarea lui Hagi jr. la finalul sezonului au fost alimentate si de declaratiile tatalui sau.

"Pe Ianis o sa fie foarte greu sa-l mai tinem. Nu stiu ce va fi. Evident e ca va fi foarte greu sa-l tinem", a spus Gica Hagi chiar inaintea meciului cu Craiova.

Ianis, rezervat cand vine vorba despre transferul sau in strainatate

Intrebat despre interesul celor de la Ajax, dupa meciul de la Ovidiu, Ianis Hagi a spus ca nu stie nimic despre asta, insa daca ar fi adevarat, s-ar gandi serios la oferta.

"Nu stiu, normal ca este o echipa cu renume, care produce jucatori pe banda rulanta. Nu stiu ce sa zic. Daca va fi un interes, il voi lua in calcul. Sunt la Viitorul, joc meci de meci, iubesc fotbalul si asta imi doresc: sa joc oriunde voi ajunge. Sa joc cat mai mult si sa-mi ajut echipa", a spus Ianis la finalul partidei.

Despre posibilitatea de a ajunge la Ajax, a vorbit si Gica Hagi.

"Ar fi extraordinar ca el sa ajunga acolo si cred ca ar face fata. Cred ca Ianis poate sa faca fata la nivel foarte mare. Are mintea cat noi toti de aici, e inteligent si are personalitate", a spus Hagi.