Nu Man! El e jucatorul de 20 de milioane de euro din Liga 1! "Va pleca pe bani multi" Noul pariu din fotbalul romanesc

A impresionat in ultimele partide si i se prevede un viitor stralucit.

Ianis Hagi a fost omul meciului Viitorului cu Craiova de la Ovidiu. Ianis a marcat un gol superb si i-a dat pasa decisiva lui Rivaldinho, care a inscris pentru victorie.

Impresionat de reusitele miculul Hagi, Dumitru Dragomir a facut un pronostic si e sigur ca acesta va fi transferat pe bani multi in strainatate.

"Pe Dumnezeul meu, daca nu ia 15-20 de milioane de euro pe el, dar sa nu il vanda acum. Sa mai aiba rabdare un an. Va pleca pe multi bani, ascultati-ma ce va spun. Dar sa nu se grabeasca sa il vanda", a spus Dumitru Dragomir la DigiSport.

Fostul sef de la Liga a enuntat si cateva probleme pe care le are Ianis si a spus ca va fi un jucator de baza al nationalei.

"El are forta, viteza asa si asa. In momentul in care va invata sa dea si cu capul, e un jucator trasnet. 10 ani de echipa nationala, fara probleme", a completat Dragomir.