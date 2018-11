O mare jucatoare de tenis SE RETRAGE! Anuntul de ultima ora: "Nu ii mai pot impune corpului meu sa faca fata"

Una dintre marile jucatoare de tenis a anuntat ca se retrage.

Agnieszka Radwanska a anuntat ca se retrage din tenis. In varsta de 29 de ani, poloneza anticipase totul cu aproximativ o luna inainte de anuntul oficial, cand spunea ca e pe cale sa ia o decizie radicala.

Problemele de sanatate au condus la acest deznodamant. Este vorba despre o problema la picior.

Radwanska a fost semifinalista in 2014 si 2016 la Australian Open, finalista la Wimbledon in 2012 si a ajuns in sferturi la Roland Garros in 2013. Mai mult, in 2015, ea a reusit sa-si adjudece trofeul de la Turneul Campioanelor, una dintre adversare in drumul spre victorie fiind Simona Halep.

"Astazi, dupa 13 ani in tenisul profesionist, am decis sa pun capat carierei mele. Nu a fost o decizie usoara. Sunt recunoscatare sa am atatea amintiri superbe, inclusiv cele 20 de titluri WTA castigate si Turneul Campioanelor din Singapore. Am, totodata, o finala jucata la Wimbledon si multe altele. Din pacate, nu mai sunt capabila sa ma antrenez si sa joc asa cum obisnuiam sa o fac, iar corpul meu nu se poate ridica la asteptarile pe care le am. Luand in considerare starea mea de sanatate si limitele inalte ale tenisului, am ajuns la concluzia ca nu ii mai pot impune corpului meu sa faca fata", a scris Radwanska in mesajul publicat pe Twitter.

Dear Friends, I’d like to share one of the most important decisions of my life. Special thanks to those with me through thick & thin: my parents, my sister and my best team: David, Tom, Krzysztof, Jason, my sponsors and partners – I am always thankful for what you’ve done for me. pic.twitter.com/Be1yvY4SUR

