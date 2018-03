Polonezii se roaga pentru Radwanska inaintea meciului cu Halep: "E nevoie de o minune! Situatia e catastrofala!"

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Miami dupa o victorie in 3 seturi cu Oceane Dodin.

Simona Halep o va intalni pe Agnieszka Radwanska in turul urmator, iar polonezii se tem pentru jucatorea lor. Jurnalistii din Polonia amintesc ca Radwanska are un palmares dezastrous contra jucatoarelor aflate pe primul loc in clasamentul mondial. Mai exact, sportiva din Polonia a castigat un singur meci din cele 18 partide in care a intalnit un lider mondial.

"Istoricul intalnirilor directe dintre poloneza si jucatoarele de pe primul loc WTA este lung si trist. Din pacate, este un sir lung de esecuri. Daca doar statistica ar conta, poloneza noastra n-ar avea nicio sansa sa o invinga pe Simona. Partea buna este ca si Simona pare instabila in ultima perioada. Totusi, situatia Agnieszkai este catastrofala! Are o singura victorie si 17 infrangeri cu jucatoarele de pe primu loc. Iar daca ne uitam la seturile luate, situatia este si mai depresiva: 3 seturi castigate si 35 pierdute! In 13 meciuri, Radwanska nu a reusit sa castige mai mult de sase game-uri. Ne rugam, asadar, la o minune", a scris publicatia Przeglad Sportowy.

Simona Halep si Agnieszka Radwanska s-au intalnit de 10 ori pana acum, iar scorul este egal, 5-5.

Simona Halep - Agnieszka Radwanska se va disputa sambata, urmand ca organizatorii sa anunte ora de incepere a meciului.