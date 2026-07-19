Inițial s-a vorbit despe posibilitatea ca acest "Halftime show" să dureze până la 30 de minute. Dublu față de cât ar trebui să dureze pauza unui meci de fotbal.

Pauza finalei Spania - Argentina va dura 17 minute, promite FIFA

Presa din străinătate scrie că FIFA a decis să reducă timpul alocat pentru show-ul din pauza finalei CM 2026. Deși pe scenă vor urca Madonna, Shakira, Justin Bieber și trupa BTS.

Astfel, pauza finalei ar urma să dureze 17 minute. Cu două minute în plus față de cât prevede regulamentul jocului. Artiștii vor avea la dispoziție 11 minute pentru a cânta pe gazonul stadionului MetLife. Alte șase minute vor fi alocate pentru montarea și demontarea scenei.