GALERIE FOTO Cât va dura, de fapt, pauza finalei Spania - Argentina. Shakira și Madonna vor urca pe scenă

Cât va dura, de fapt, pauza finalei Spania - Argentina. Shakira și Madonna vor urca pe scenă CM 2026
SPORT.RO
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Americanii au decis să organizeze un show de zile mari în pauza finalei CM 2026: Spania - Argentina. Cu toate acestea, subiectul a stârnit multe controverse.

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SpaniaArgentinaFinala Cupei Mondiale
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Inițial s-a vorbit despe posibilitatea ca acest "Halftime show" să dureze până la 30 de minute. Dublu față de cât ar trebui să dureze pauza unui meci de fotbal.

Pauza finalei Spania - Argentina va dura 17 minute, promite FIFA

Presa din străinătate scrie că FIFA a decis să reducă timpul alocat pentru show-ul din pauza finalei CM 2026. Deși pe scenă vor urca Madonna, Shakira, Justin Bieber și trupa BTS.

Astfel, pauza finalei ar urma să dureze 17 minute. Cu două minute în plus față de cât prevede regulamentul jocului. Artiștii vor avea la dispoziție 11 minute pentru a cânta pe gazonul stadionului MetLife. Alte șase minute vor fi alocate pentru montarea și demontarea scenei.

  • Shakira 34
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Sursa foto: Getty Images,
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FIFA consideră că show-ul de la pauza finalei Spania - Argentina va fi "o sărbătoare emblematică la intersecția dintre sport, muzică și impact global". Conceptul a fost preluat din sporturile americane.

Înainte de startul meciului va avea și obișnuita ceremoie de închidere a turneului final. Jennifer Hudson va interpreta imnul SUA, iar pe scenă vor urca Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger și Robbie Williams.

Tot ce trebuie să știi înaintea finalei CM 2026

Spania și Argentina se vor duela în această seară, de la ora 22:00 (ora României), în New Jersey. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul Sport.ro.

Echipele probabile:

  • Spania: Simon - Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella - Rodri, Fabian - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Selecţioner: Luis de la Fuente
  • Argentina: Martinez - Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone - Messi, Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni

Meciul va fi arbitrat de slovenul Slavko Vincic, unul dintre cei mai experimentaţi arbitri din Europa.

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