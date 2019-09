Rod Laver, mesaj SUPERB pentru Rafael Nadal dupa victoria de la US Open: "Stai drept, te apropii!"

Cea mai longeviva legenda a tenisului masculin in viata, Rod Laver l-a laudat pe Rafael Nadal dupa victoria de la US Open care incununeaza cel de-al 19-lea titlu de mare slem pentru iberic.



Fostul tenismen australian i-a lasat de inteles spaniolului ca are sanse mari pentru a deveni cel mai titrat din istoria tenisului si i-a catalogat victoria de la Flushing Meadows ca fiind „curajoasa.”



Rod Laver catre Rafa Nadal: „Stai drept, te apropii” (n.r. de a deveni cel mai titrat jucator din toate timpurile)

„Felicitari, Rafael Nadal pentru o victorie curajoasa prin care ti-ai adjudecat cel de-al 19-lea titlu de mare slem, al 4-lea la US Open si al 2-lea in acest an, dupa Roland Garros. Stai drept, te apropii, a fost un privilegiu sa iti inmanez acest trofeu in aceasta seara,” a spus Rod Laver pe Twitter.

Congratulations @RafaelNadal, a gutsy victory to claim your 19th Major, 4th @usopen crown and 2nd Slam title this year after the French. Stand tall friend, you are closing in, it was a privilege to present this trophy to you tonight.???????? pic.twitter.com/p6yIzYQULX