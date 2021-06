"Pentru ei s-a putut incalca regula, pentru mine, nu!" Matteo Berrettini (9 ATP), revoltat pe organizatorii Roland Garros, pe care ii acuza de favoritism fata de Rafael Nadal 

Matteo Berrettini a reactionat dupa ce organizatorii francezi au aplicat un standard dublu in legatura cu evacuarea spectatorilor.

Numar 9 ATP si proaspat campion al turneului jucat pe iarba de la Queen's, italianul Matteo Berrettini s-a plans de favoritismul de care organizatorii francezi ai turneului de la Roland Garros au dat dovada in ceea ce il priveste pe Rafael Nadal.

Mai exact, Berrettini i-a acuzat pe oficialii competitiei din Hexagon ca au oprit partida sa din sferturile de finala, jucata impotriva lui Novak Djokovic, pentru a evacua spectatorii din tribune, drept consecinta a orei de stingere, dar in cazul semifinalei dintre Rafael Nadal si Novak Djokovic acestia nu au luat aceeasi decizie, permitandu-le spectatorilor sa ramana pana la finalul duelului.

"La Roland Garros in timpul meciului meu cu Djokovic, fanii au fost scosi din tribune din cauza orei de stingere. In schimb, la meciul Djokovic – Nadal, spectatorii au putut ramane in tribune. Am fost foarte furios din cauza acestei decizii. Pentru ei s-a putut incalca regula orei de stingere, pentru mine insa, nu!", a precizat Matteo Berrettini pentru Il Messagero, noteaza Eurosport.

Matteo Berrettini are o semifinala jucata la US Open in 2019 si un sfert de finala atins la Roland Garros in acest an drept cele mai bune performante realizate in turneele de mare slem.