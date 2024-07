Novak Djokovic (2 ATP, 37 de ani) s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Tenismenul din Serbia l-a învins pe australianul Alexei Popyrin, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3), într-o partidă jucată în cadrul turului al treilea.

Glorious scenes at Wimbledon:

A wave of applause starts on Centre Court as England qualifies for the Euro semifinals...

Djokovic, uber-aware, understands what happens and mimics kicking a ball - genius pic.twitter.com/FNhBsi9Laq