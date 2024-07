La importantul meci de pe tabloul masculin a fost prezent și Kate Middleton, alături de Prințesa Charlotte, fiind a doua prezență publică după ce a anunțat diagnosticul cu cancer, în luna martie.

Calificat în a patra a carierei, Carlos Alcaraz este considerat favorit la victorie, dar șansele par împărțite aproape egal.

Miza financiară a finalei Wimbledon 2024 numără 1.543.301 euro. Un milion și jumătate de euro este diferența dintre premiul pe care îl va încasa finalistul pierzător, 1,662,017 euro și marele cec pe care îl va încasa campionul Wimbledon 2024, care valorează 3,205,318 euro.

Kate Middleton a dezvăluit, printr-un mesaj video, că a fost diagnosticată cu cancer și că a început ședințele de chimioterapie.

„În ianuarie, am suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră la Londra și, la momentul respectiv, s-a crezut că afecțiunea mea era necanceroasă”, a transmis Kate Middleton.

”Sperăm că veți înțelege că, în calitate de familie, avem acum nevoie de timp, spațiu și intimitate în timp ce îmi termin tratamentul. Munca mea mi-a adus întotdeauna un sentiment profund de bucurie și aștept cu nerăbdare să mă întorc când voi putea, dar pentru moment trebuie să mă concentrez pe o recuperare completă”, a fost mesajul Prințesei de Wales.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales ????#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P