Pentru Bukayo Saka meciul a însemnat și o ocazie de a dovedi că are stăpânire de sine la executarea loviturilor de departajare. A făcut o partidă concludentă, dar a și înscris de la punctul cu var. UEFA l-a numit Omul Meciului, iar la final a vorbit și despre momentul care îl urmărea. În finala ediției precedente a EURO, exrtrema dreaptă ratase contra Italiei lui Roberto Mancini la loviturile de departajare.

[Presiunea de a executa penalty-uri] este ceva ce mă provoacă. Am ratat o dată, dar sunt genul de tip care vrea să se pună din nou în această poziție. Știu că sunt o mulțime de oameni cu emoții care privesc, cum ar fi familia mea, dar eu mi-am păstrat calmul și am marcat penalty-ul. A fost foarte dificil să revin de la așa ceva, astăzi am profitat de șansă”, a spus extrema dreaptă din echipa lui Southate.

"O să păstrez mereu momentul în albumul meu cu amintiri. Am simțit că am dominat jocul, sunt mândru că ne-am calificat, sunt mândru că am marcat din penalty", a mai adăugat Saka.

