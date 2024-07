6 septembrie 2020 este ziua în care Novak Djokovic și-a pătat imaginea ca sportiv cunoscut în întreaga lume și a fost descalificat din optimile US Open, după ce a lovit cu mingea în gât o tușieră.

Gestul nesportiv, dar neintenționat a fost pedepsit de arbitrul partidei, care l-a expulzat pe „Nole” din competiție, în mijlocul duelului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, fost număr 10 ATP.

Pablo Carreno Busta: „Nu credeam că Djokovic va fi descalificat!”

„Nu credeam că Djokovic va fi descalificat,” mărturisește ibericul Pablo Carreno Busta, la aproape patru ani de la evenimentul care a marcat istoria modernă a turneelor de mare șlem.

Carreno Busta a insistat pe caracterul unilateral al deciziei luate de oficialul meciului, precizând că nu a presat în vreun fel în această direcție.

Spaniolul dezvăluie detaliat cum a văzut incidentul

„Dacă decizia ar fi fost să nu îl descalifice pe Novak, iar eu aș fi cerut să o facă, am fi ajuns în același punct - nu m-ar fi ascultat, iar arbitrul ar fi fost singurul care lua decizia,” a punctat Carreno Busta pentru Sport Klub Serbia.

„A fost o situație complicată. Mult mai dificilă pentru Novak, desigur, dar nici pentru mine nu a fost ușor... An pandemic, cu toții am făcut un efort imens doar pentru a fi acolo, pentru a respecta toate regulile anti-Covid... Meciul a fost frumos, l-am savurat, am luptat, eram încă în primul set... este clar că acesta nu este cel mai bun mod de a încheia un meci, și nici cel mai bun mod de a-l învinge pe Novak Djokovic, a fost mai bine la Tokyo, o luptă adevărată.

A fost o acțiune complet neintenționată din partea lui, nu ar face-o din nou... A fost atât de ghinionist încât a lovit arbitrul de linie direct în gât, într-un loc incomod... Dacă ar fi lovit-o în picior sau braț, probabil nu s-ar fi întâmplat nimic.

Totul s-a întâmplat așa - ghinion, acțiunea lui necugetată... Situație ciudată, meci ciudat, dar după aceea am ajuns în semifinalele US Open pentru a doua oară - atunci l-am învins pe Shapovalov în cinci seturi, am pierdut în fața lui Zverev în cinci seturi în semifinale, și asta după ce am condus cu 2-0 la seturi,” a povestit ibericul.

În același interviu, Pablo Carreno Busta a mărturisit că victoria de căpătâi a carierei sale rămâne succesul din finala mică a turneului olimpic de la Tokyo. Atunci, Busta l-a învins pe Djokovic pentru a câștiga medalia de bronz.

