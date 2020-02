Prima reactie a Simonei Halep dupa ce a castigat turneul de la Dubai! Cuvinte de lauda la adresa adversarei: "E asa de tanara! Bravo!"

Simona Halep a batut-o in finala pe Elena Rybakina (20 de ani), dupa 3 seturi si un meci nebun, scor 3-6, 6-3, 7-6(7-5). Doua ora si jumatate s-au luptat cele doua si Simona Halep s-a declarat "moarta" la finalul meciului. Simona a avut numai cuvinte de lauda la adresa adversarei, care s-a dovedit a fi o piatra foarte tare:

"Emotii nebune, un meci mare. Vreau sa imi felicit adversara, a jucat foarte bine. E asa de tanara, are multi ani in fata pentru a juca tenis. Mult noroc si bravo pentru acest meci. Imi place sa joc aici si am dat totul. Acum sunt aproape moarta.

Am crezut ca termin la 6-5 (n. r. setul decisiv), dar poate eram prea icnrezatoare. Am dat tot ce am avut mai bun. Am amintiri bune din toti anii in care am fost aici, si mereu incerc sa castig acest turneu.

Multumesc tuturor, am avut un suport fantastic si vreau sa va multumesc foarte mult.", a fost reactiea Simonei Halep la finalul meciului.

"You just have to fight for every ball - which I did!"

New @DDFTennis champion @Simona_Halep reflects on her win! pic.twitter.com/q54et9AiOl