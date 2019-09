Mititelu vrea sa schimbe GRATIS gazonul de pe Ion Oblemenco! "Sa ma lase sa-l fac eu masa de biliard, ca eu sunt prost!" Mesajul clar transmis oficialilor de la rivala Universitatea Craiova

Gazonul de pe Ion Oblemenco e intr-o stare deplorabila.

FC U Craiova a fost eliminata din Cupa Romaniei dupa un meci nebun cu U Cluj.

Dupa o prima repriza jucata spectaculos de echipa lui Mititelu, U Cluj a reusit sa se impuna dupa prelungiri.

Adrian Mititelu a vorbit la finalul partidei despre nivelul la care se prezinta echipa sa si a recunoscut ca pentru moment nu se poate duela de la egal la egal cu rivalii locali, Universitatea Craiova.

Mititelu le-a propus celor de la CS U Craiova sa-l lase sa rezolve el problema gazonului de pe Ion Oblemenco. Conditia pusa de acesta este ca echipa sa sa fie lasata sa joace acolo contra cost.

"Era frumos daca castigam si noi primul meci pe Ion Oblemenco, dar atat putem, atat s-a putu astazi. Acum, sa fiu sincer, nu poti sa joci acum cu CSU Craiova, pentru ca ei sunt la un alt nivel. De abia asteptau sa ne prinda, sa ne dea vreo 3-4. Sunt superiori acum. Dar, noi ca si echipa care venim din urma, poate la anul vom avea nivel sa jucam cu ei. Dar anul asta suntem la un nivel inferior. Sincer, nu preferam sa jucam cu ei. Nu e suficient sa ii bati numai la suporteri. Duelurile raman pe tabela de marcaj, asa ca preferam sa ne duelam cu ei cand suntem si noi puternici ca sa le tinem piept.

Stadionul mi s-a parut suberb. Desi acum am coborat si eu pentru prima oara pe suprafata de joc si sunt dezamagit pentru ca nu au facut o lucrare deloc buna. A fost o lucrare facuta aiurea, desi eu i-am avertizat. Fac o declaratie in exclusivitate: sa ma lase sa-l fac eu, pe gratis. Sa ma lase sa joc si-l fac pe gratis. Eu din banii clubului fac gazonul si-l fac masa de biliard. Nu cum spune Piturca, ca el habar n-are de gazon. Daca se pricepe si la gazon Piturca, inseamna ca am luat-o razna. E antrenor, manager, manager general, dar nu poate sa se priceapa la gazon. Sa ma lase pe mine, ca eu am facut gazoane la viata mea. Fac un gazon aici de sta mata-n coada. Inteleg ca Rotaru n-are bani sa dea pe gazon, el e obisnuit sa ia. Eu, dupa ce am facut patru terenuri la Craiova, mai fac unul, ca eu sunt mai prost. Am eu slabiciunea asta. De ce sa apeleze la licitatii. Sa-mi dea verdele, pun si garantie bancara si ma apuc de el in doua saptamani. Si daca nu fac un gazon de sta mata-n coada, nu mai vorbesc nimic de fotbal in viata mea.

Eu, ca sa nu mai piarda timpul, sa joace si Victor Piturca pe gazon bun, il fac eu. Singura solicitare, cand va fi gata, sa ne lase sa jucam si noi pe el contra cost, cu 10.000 de euro pe meci. Noi avem mai putin, 6-7.000 de suporteri, ei au 15.000. Asta e. Sa vedem cati o sa mai aiba cand vor juca cu alte culori. Atunci sa vedem!", a spus Adrian Mititelu dupa meci.