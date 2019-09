Pacea de la Craiova! Echipa din Liga 1 ii permite formatiei lui Mititelu sa joace pe "Ion Oblemenco": anuntul oficial

Craiova a raspuns solicitarii inaintate de Adrian Mititelu.

Patronul FC U Craiova a trimis ieri o solicitare pentru a putea juca meciul cu U Cluj din 16-imile Cupei Romaniei pe noul "Ion Oblemenco", iar oficialii echipei din Liga 1 au raspuns pozitiv.

De asemenea, Craiova va face o solicitare la randul sau catre detinatorii de drepturi pentru a nu programa cele doua echipe in aceeasi zi astfel incat ambele partide sa poata fi televizate.

"Avand in vedere solicitarea publica facuta de domnului Mititelu ca echipa domniei sale sa joace in Craiova si cu toate ca nu scrie, deducem ca face referire la stadionul 'Ion Oblemenco', precum posibilitatea ca si Universitatea Craiova sa-si dispute meciul cu CSM Resita tot pe stadionul 'Ion Oblemenco', facem urmatoarele precizari:

- Pentru a evita o eventuala suprapunere a meciurilor, Universitatea Craiova a cerut oficial FRF si televiziunilor sa programeze cele doua meciuri in zile diferite.

- Tinand cont de expertiza clubului nostru in utilizarea stadionului si aici ne referim la sistemul de ticketing, operarea sistemului de leduri, operarea tabelelor si operarea punctelor vanzare, Universitatea Craiova va acorda asistenta in cazul in care echipa domnului Mititelu apeleaza si sa asiguram tot suportul logistic in vederea disputarii meciului.

- Avand in vedere ca Universitatea Craiova a investit peste 750.000 de euro in facilitati suplimentare: puncte de vanzare food si non-food, sistemul de leduri, finalizarea lojelor VIP, dotarea celor 42 de loje cu aparatura audio-video si mobilier, ne manifestam disponibilitatea de a le pune la dispozitie gratuit.

Singurul lucru pe care il vom cere este ca angajatii nostri sa fie tratati cu respect, iar investitiile suplimentare sa nu fie distruse. Avem peste 100 de angajati permanenti sau colaboratori care se ocupa de operarea stadionului, cat si firme partenere carora le-am externalizat anumite activitati.

Stiința a renascut pentru a reda Olteniei spiritul. Niciodata noi nu ne-am opus si nu ne vom opune ca un meci de fotbal sa se dispute in orasul nostru. Am demonstrat asta si in anul 2013, cand am jucat impotriva unei alte echipe a domnului Mititelu, chiar daca aveam optiunea sa jucam fara spectatori.

Ne dorim ca acesta sa fie primul si totodata ultimul comunicat vizavi de acest subiect. In acest moment, clubul nostru se focuseaza pe tot ceea ce inseamna meciul Universitatea Craiova – FCSB", se arata in comunicatul echipei din Liga 1.