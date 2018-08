Nu se lasa! Ce face Buzarnescu dupa victoria de la San Jose | Programul infernal al romancei

Mihaela Buzarnescu a castigat la San Jose primul titlu WTA al carierei.

Miki este in culmea fericirii dupa cea mai importanta victorie a carierei, insa nu va avea prea mult timp sa se bucure pentru acest succes.

Buzarnescu revine pe teren inca de marti, cand va lua startul la Rogers Cup inca din primul tur. Acolo Mihaela o va intalni pe chinezoaica Qiang Wang, numarul 53 WTA.

Daca trece de Wang, Buzi va avea o adversara dificila in turul al doilea la Montreal, in persoana Elinei Svitolina. Romanca a reusit sa o invinga pe ucraineanca de doua ori in 2018.

Dupa Rogers Cup, Mihaela Buzarnescu nu se opreste. Saptamana viitoare va fi pe tabloul principal de la Cincinnati, iar din 20 august va lua startul la New Haven.

De pe 27 august urmeaza US Open-ul, unde va fi cap de serie. Dupa Gand Slam-ul american, Mihaela nu are programata nicio competitie pana in acest moment.