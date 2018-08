BUZARNESCU isi traieste visul! Miki s-a trezit si tot nu-i vine sa creada: "Ma simt binecuvantata!" 

Buzarnescu a urcat in top 20 WTA si a casigat primul titlu din cariera, la San Jose, dupa un an fantastic. La 30 de ani, jucatoarea din Romania are parte de performantele carierei, dupa multi ani de chin, in care s-a confruntat cu probleme serioase de sanatate.

Mihaela Buzarnescu se simte binecuvantata ca a reusit sa obtina primul trofeu, iar acum pleaca spre Montreal, acolo unde va participa la Rogers Cup, alaturi de cele mai mari jucatoare ale lumii.

"Multumesc organizatorilor pentru o saptamana incredibila si tuturor celor care m-au sustinut si sponsorilor mei. Ma simt binecuvantata. Nu am timp de odihna, e deja timpul sa zbor spre Rogers Cup", a scris Mihaela pe Twitter.

☝️My very first WTA title ???? feels like ????????????!!

Thank you @MubadalaSVC for the unbelievable week and thank you to all the persons & sponsors who kept supporting me. I feel so blessed ????

No time to rest, already time to fly for the @CoupeRogers ???????? #veryhappymiki #haide #mersi pic.twitter.com/p2RLgTQyMy