"Imi era greu sa ma trezesc in zilele in care aveam meci!" Benoit Paire le raspunde criticilor si povesteste cum e sa joci fara spectatori in tribune 

Tenis in pandemie: Benoit Paire a recunoscut ca a avut greutati in a se trezi in zilele de meci.

Benoit Paire, tenismenul revoltat pe conditiile pandemice in care se desfasoara circuitul ATP in acest an a fost placut surprins de prezenta spectatorilor in tribune in cadrul turneului de la Madrid. Ultima perioada a fost nefasta pentru Paire, care a admis ca au fost dimineti in care nu s-a putut trezi inaintea meciurilor, stiind ca acestea vor avea loc in atmosfera 'mortuara', dupa cum el s-a pronuntat la Monaco, in care acestea se desfasoara.

"A trecut mult timp de cand am intrat ultima data pe un teren cu oameni in jur, gata sa ma sustina. Sa joc pe stadioane goale nu e ceva ce imi place. E o perioada grea pentru mine, mi-e dificil sa ma simt bine in corpul meu, sa fiu multumit cu tenisul meu; dar nu joc numai pentru mine, joc si pentru oamenii care vin sa ma sustina. Pentru a recunoaste valoarea acestui sprijin, a trebuit sa nu renunt la tenis. Nu a fost usor. Stiu ca multi oameni m-au criticat, dar daca ma gasesc intr-un turneu cu portile inchise, captiv intr-o bula, nu o sa spun ca nu ma simt rau," a punctat Benoit Paire la Madrid, potrivit UbiTennis.

PUMPED UP PAIRE ???? A second win of 2021 for @benoitpaire, who beats Basilashvili 6-4 7-5 to reach R2 at #MMOpen pic.twitter.com/2delMNz81p — Tennis TV (@TennisTV) May 4, 2021

La Monte Carlo insa, Paire a avut o iesire nervoasa intr-una dintre conferintele de presa, explicand cat de frustrant este sa joace in aceste conditii, dar si ca se declara multumit cu cecul minim primit pentru simpla prezenta pe tabloul principal.

"Nu imi pasa deloc ca am pierdut, mai am dublul de jucat, iar apoi ma duc acasa. Nu am ce sa spun despre meci...tenisul nu ma mai face fericit. Sa fiu aici e o tristete absoluta, asta in conditiile in care Monte Carlo e in general unul dintre cele mai tari turnee din circuit. Nu ma mai intereseaza nimic, nu imi vine sa lupt. Toti spun ca e vorba de Monte Carlo, dar jucam intr-o atmosfera dezolanta. Circuitul ATP a devenit putred, astfel ca nu imi pasa daca pierd sau castig, nu mai simt nimic. Am luat 12.000 de euro, am stat intr-o camera draguta de hotel, apoi ma duc acasa," spunea Benoit Paire, potrivit Eurosport, dupa ce a fost eliminat din Masters-ul 1000 de la Monte Carlo.

"Rainer Court e pe marginea Mediteranei, e in mod normal cea mai frumoasa arena din lume. Dar anul acesta, atmosfera e de cimitir. Singurul moment de fericire e cand plec acasa, pentru ca nu mai sunt obligat sa port masca si sa respect toate reglementarile anti-COVID. Sa joci intr-un cimitir ca acesta nu e normal. Toti jucatorii gandesc asta, dar eu sunt singurul care o spune. In aceste conditii, tenisul nu imi mai aduce nimic bun," a adaugat ocupantul locului 35 in clasamentul ATP.

Paire a debutat cu victorie in turneul de la Madrid, invingandu-l cu 6-4, 7-5 pe Nikoloz Basilashvili. In optimi, tenismenul din Hexagon se va duela cu Stefanos Tstisipas, campion la Monte Carlo si finalist la Barcelona.