Medic român, atac la adresa Simonei Halep: "Nu te mai da contaminată! Nu pune nimeni așa ceva în franzela dobrogeană"

În timpul US Open 2022, Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care conține eritropoetină, un hormon încadrat ca agent simulant eritropoetic. Fostul lider mondial a spus că trăiește cel mai mare șoc al vieții sale și nu a intenționat niciodată să trișeze, urmând să "lupte până la final pentru adevăr".

Medicul Adrian Motoacă, despre Halep: "Simona, nu te mai da contaminată!"

Adrian Motoacă, medic specialist în Medicină Sportivă, a postat pe pagina sa de Facebook o opinie referitoare la situația Simonei Halep, fiind de părere că fostul lider mondial "nu s-a informat, nu și-a ales calea singură și a fost sfătuită prost".

Medicul care a lucrat la echipe din Liga 1 sau Liga 2 la fotbal, precum Dinamo, Unirea Slobozia sau Farul, nu înțelege de ce sportiva "nu pune acum capul în pământ" și îi transmite Simonei Halep "să nu se mai dea contaminată", explicând modul în care substanță respectivă poate ajunge în corp.

"Nu domnilor , nu doar Simona a greşit... greşiţi cu toții! Societatea românească e concepută aşa. Am văzut nenumăratele dezbateri pe tema celor 2 probe anti-dopping, dar niciuna nu a ajuns la chintesența faptului. Simona ca un "românaş neaoş" a făcut ceea ce face fiecare dintre noi. Nu s-a informat, nu și-a ales calea singură , a fost sfătuită prost ...alegând calea pierzaniei.

De ce Simona la valoarea ei nu are in staff un medic specialist de medicină sportivă şi are un ORList (nu sunt 100% sigur, dar se poate verifica)? De ce Simona, în calitate de sportiv de top si de lot național nu trece pe la INMS (cum e normal pentru restul sportivilor de divizii naționale şi loturi naționale) să îşi faca vizitele medico-sportive, ci doar uneori să îşi ia vreo scutire medicală pentru "presupusele accidentări" (a se vedea doar cazul refuzului de a participa la lotul național în vederea pregătirii Olimpiadei)?

De ce Simona, deși depistată consecutiv la 2 probe, refuză să pună capul în pământ ştiind ca medicaţia respectivă se dă numai în cazuri medicale grave de anemii severe sau la pacientii cu insuficiența renala grava (vezi de exemplu persoanele dializate) ?

Dragă Simo, substanța respectivă e un produs sintetic... nu poate fi luat din aer precum viroza, nici din mâncare sau băutură, că nu e nimeni nebun să pună aşa ceva scump şi rar în franzela dobrogeană sau in pufuleți! Nu te mai da "contaminată" ca nu suntem într-un film prost apocaliptic!

Stau şi mă întreb, oare vedetele mondiale Armstrong sau Bolt fiind prinşi dopați, aşa au reacționat, ori au pus capul în pamânt? Trăim intr-o societate sportivă deprimantă... care mai de care să fenteze sistemul. Echipe de Liga 2 sau 3 la fotbal care işi pun vize în fals făra a duce sportivii la controlul de specialitate, asistența medicală la meciuri pe bani "negri" fara facturare sau chitanțe, cu fel de fel de medici generaliști sau medici de familie comunali, competiții sportive desfăşurate făra medic, echipe de Liga 1 care nu îşi permit să platească serviciile medicale de specialitate (faceți dvs. un calcul, cați medici de medicină sportivă sunt angajați, pentru ca acum vreo 5-6 ani am mai ridicat această problemă si la ultima socoteală erau doar vreo 3 ).

Vreti corectitudine, vreți performanța ? Întrebările au răspuns, e în fața dvs.! SOCIETATEA ROMÂNA DE MEDICINĂ SPORTIVA - Medici specialişti cu pregătire dedicată sportului, care nu au loc de medici rezidenţi, medici generalişti, medici de familie sau alte specialitați care "se vând ieftin"... luând profesia şi locul de drept al unora care învața de 2 ori mai mult decât oricare enumerat mai sus !

Cu stimă, un oarecare medic specialist Medicină Sportivă.... banalul dr. Adrian Motoacă!", este mesajul transmis Adrian Motoacă.

Raluca Bobeică, medic care a participat la studii despre Roxadustat, detalii despre medicament

Raluca Bobeică, medic primar nefrolog la Institutul Clinic Fundeni, a declarat pentru News.ro că a participat, ca investigator principal, la studii clinice privind medicamentul roxadustat - la care a fost depistată pozitiv Simona Halep - în tratamentul anemiei pacienţilor cu boală renală cronică.

Specialistul spune că în general medicamentul a fost bine tolerat de cei care au participat la studiu, dar că au existat reacţii adverse precum hipertensiunea şi vâscozitatea sângelui, factor care poate duce la tromboze.

"În România, în momentul de faţă, nu este pus preparatul pe piaţă, este aprobat de FDA în Europa şi în SUA, în România, în urmă cu aproximativ trei ani, eu am fost implicată ca investigator principal în două dintre studiile clinice privind acest preparat, l-am folosit pe pacienţi, preparatul folosit versus placebo.

A fost bine tolerat în general, roxadustatul are ca indicaţie tratamentul anemiei la pacienţii cu boală renală cronică, deci cu insuficienţă renală. Aceşti pacienţi au anemie, iar anemia în România în prezent este tratată cu nişte preparate injectabile derivate de eritropoietină, iar acesta, roxadustatul, îşi propune să înlocuiască eritropoietina injectabilă, cu tablete”, a afirmat medicul.

”Reacţiile adverse pe care eu le-am întâlnit la pacienţi au fost hipertensiunea arterială, fie agravarea hipertensiunii la cei care erau deja hipertensivi sau apariţia hipertensiunii la cei care nu erau hipertensivi, cu o frecvenţă destul de mare, posibil asociată cu medicamentul, precum şi creşterea vâscozităţii sângelui, care s-a exprimat prin trombozë", a explicat medicul pentru sursa mai sus menționată. (MAI MULTE DETALII)