Maria Sharapova, scandal la turneul de la St Petersburg. Cum i-a infuriat pe rusi

Decizia Mariei Sharapova de a se retrage de la turneul din Sankt Petersburg a provocat controverse in randul suporterilor rusi. Acestia i-au acuzat pe organizatorii turneului.

Evident, abandonul tenismenei nu a fost privit cu ochi buni de catre rusi.

Sharapova s-a impus clar in primul tur la Sankt Petersburg in fata Dariei Gavrilova, scor 6-0, 6-4, dupa o ora si 48 de minute de joc, iar in turul secund ar fi trebuit sa evolueze in derbiul rusesc impotriva Dariei Kasatkina, insa ea a abandonat cu putin timp inaintea inceperii partidei, lucru care i-a infuriat pe fanii prezenti.

Rusii i-au acuzat pe organizatori, sustinand ca au adus-o pe Sharapova la Sankt Petersburg doar pentru a vinde bilete, totul fiind o manevra a conducerii turneului. In plus, acestia si-au cerut si banii inapoi pe bilete, insa fara succes.

Organizatorii sustin ca biletele erau valabile pentru o zi intreaga, nu doar pentru meciul Maria Sharapova.

Dupa episodul controversat, Sharapova a negat orice intelegere cu organizatorii. "Daca nu doream sa joc, nu mai zburam din Australia pana aici", a mentionat tenismena, care a precizat ca are noi probleme la umarul drept.