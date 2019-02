Liga 1 | Toate transferurile din aceasta iarna! Dinamo si Dunarea Calarasi si-au schimbat complet echipele! MERCATO 2019

Liga 1 se reia azi cu Concordia Chiajna - FC Botosani! Vezi aici tot programul.

A fost o iarna agitata pentru cluburile din Liga 1. Fara bugete de transferuri, echipele din Romania au adus jucatori liberi de contract sau i-au imprumutat. Dinamo si Dunarea Calarasi au fost "campioane" la numarul de jucatori schimbati. Au plecat si au venit zeci de jucatori la ambele echipe! Daca CFR si FCSB si-au pastrat vedetele si au si adus cativa jucatori, Craiova si Viitorul si-au pierdut oameni importanti. Mitrita e mutarea iernii in Romania, transfer la New York City FC pentru 9,1 milioane de dolari. In locul lui Mitrita vine Fortes de la Gaz Metan, iar oltenii negociaza si pentru Dragus de la Viitorul.

Hagi l-a readus pe Eric din lumea araba, dar l-a pierdut pe Tudor Baluta, vandut la Brighton pentru 3 milioane de lire.



TRANSFERURI LIGA 1 2019



CFR Cluj

Au venit

Claudiu Petrila (17 ani, mijlocas ofensiv) - CFR U19

Horatiu Moldovan (20 ani, portar) - Energiticianul

Au plecat

Andrei Radu (22 ani, fundas stanga) - Dunarea Calarasi

Sebastian Mailat (21 ani, mijlocas stanga) - Gaz Metan

Urko Vera (31 ani, atacant) - Oldham

Robert Tambe (24 ani, atacant) - Sheriff

FCSB

Au venit

Adrian Stoian (27 ani, mijlocas stanga) - Crotone

Florentin Matei (25 ani, mijlocas central) - Ittihad Kalba

Ioan Hora (30 ani, atacant) - liber de contract

Au plecat

William de Amorim (27 ani, mijlocas stanga) - AO Xanthi

Antonio Jakolis (26 ani, mijlocas dreapta) - APOEL Nicosia

Daniel Benzar (21 ani, mijlocas dreapta) - Dunarea Calarasi

Marian PLeasca (28 ani, fundas dreapta) - Gaz Metan

CS Universitatea Craiova

Au venit

Adrian Cristea (24 ani, atacant) - Poli Iasi

Sergiu Jurj (20 ani, atacant) - Rapid

Hrvoje Spahija (30 ani, fundas central) - Ordabasy

Stefan Vladoiu (20 ani, fundas dreapta) - Sportul Snagov

Radu Birzan (19 ani, mijlocas ofensiv) - SCM FC Arges

Alin Manea (21 ani, mijlocas ofensiv) - Chindia

Au plecat

Andrei Burlacu (21 ani, mijlocas stanga) - Poli Iasi

Dominik Glavina (26 ani, atacant) - Paralimni

Florin Gardos (30 ani, fundas central) - Poli Iasi

Marian Serban (30 ani, mijlocas central) - CS Mioveni

Nicolae Calancea (32 ani, portar) - Dunarea Calarasi

Alin Manea (22 ani, mijlocas ofensiv) - ASU Poli

Stefan Vladoiu (20 ani, fundas dreapta) - Dunarea Calarasi

Florin Borta (19 ani, fundas dreapta) - Petrolul Ploiesti

Fausto Rossi (27 ani, mijlocas central) - liber de contract

Viitorul Constanta

Au venit

Antonio Cruceru (22 ani, mijlocas stanga) - Petrolul Ploiesti

Andrei Tircoveanu (21 ani, mijlocas central) - Dinamo

Andreas Calcan (24 ani, mijlocas ofensiv) - Almere City

Eric (33 ani, mijlocas ofensiv) - Al Markhiya

Rivaldinho (23 ani, atacant) - Levski Sofia

Razvan Prodan (19 ani, fundas) - Farul

Au plecat

Tudor Baluta (19 ani, mijlocas defensiv) - Brighton

Robert Bejan (23 ani, fundas dreapta) - Rapid

Constantin Dima (19 ani, mijlocas central) - Astra Giurgiu

Robert Raducanu (22 ani, atacant) - Universitatea Craiova

Alexandru Stoica (21 ani, mijlocas stanga) - Petrolul Ploiesti

Srdjan Luchin (32 ani, fundas) - Dunarea Calarasi

Mihai Vodut (24 ani, atacant) - Beitar Jerusalim



Astra Giurgiu

Au venit

Constantin Dima (19 ani, fundas central) - FC Viitorul

Romario Pires (30 ani, mijlocas central) - Petah Tikva

Au plecat

Plamen Iliev (27 ani, portar) - Ludogorets

Rober Vilceanu (21 ani, mijlocas) Metaloglobus

Laurentiu Bus (31 ani, mijlocas dreapta) - FC Botosani

Victor Stina (20 ani, mijlocas dreapta) - Poli Timisoara

Bogdan Chipirliu (26 ani, atacant) - Gloria Buzau

Dylan Bahamboula (23 ani, mijlocas ofensiv) - CS Constantine

Justin Mengolo (25 ani, atacant) - Gzira Utd

Djiman Koukou (28 ani, mijlocas defensiv) - liber de contract

Poli Iasi

Au venit

Andrei Burlacu (21 ani, mijlocas stanga) - CS Universitatea Craiova

Florin Gardos (30 ani, fundas central) - CS Universitatea Craiova

Ruben Mino (29 ani, portar) - liber de contract

Kizito (25 ani, mijlocas dreapta) - BATE Borisov



Au plecat

Andrei Cristea (34 ani, atacant) - CS U Craiova

Paul Pirvulescu (30 ani, fundas stanga) - Academica Clinceni

Iulian Rosu (24 ani, mijlocas ofensiv) - liber de contract

Lawson Bekui (24 ani, atacant) - Dhofar Club

Marin Minoun (26 ani, mijlocas ofensiv) - liber de contract

Dinamo

Au venit

Reda Jaadi (23 ani, mijlocas stanga) - Antwerp

Sean McDermott (25 ani, portar) - Kristiansund

Damien Dussaut (24 ani, fundas dreapta) - Saint-Truiden

Linas Klimavicius (29 ani, fundas central) - Zalgiris

Athanasios Papazoglou (30 ani, atacant) - Hapoel Haifa

Jordan Mustoe (27 ani, fundas stanga) - Seinajoki

Naser Aliji (24 ani, fundas stanga) - liber de contract

Simon Zenke (29 ani, mijlocas dreapta) - liber de contract

Liviu Gheorghe (19 ani, mijlocas dreapta) - Braila

Ioan Filip (29 ani, mijlocas defensiv) - liber de contract

Rachid Aït-Atmane (25 ani, mijlocas central) - liber de contract

Mattia Montini (26 ani, atacant) - liber de contract

Mamoutou N'Diaye (28 ani, mijlocas defensiv) - liber de contract



Au plecat

Sergiu Hanca (26 ani, mijlocas dreapta) - Cracovia Krakow

Sergiu Piopovici (25 ani, fundas stanga) - Hermannstadt

Mihai Neicutescu (20 ani, atacant) - Chindia

Liviu Gheorghe (19 ani, mijlocas dreapta) - Aerostar Bacau

Tomislav Gomelt (24 ani, mijlocas central) - Crotone

Vlad Olteanu (22 ani, fundas stanga) - Poli Timisoara

Robert Moldoveanu (19 ani, atacant) - Petrolul Ploiesti

Andrei Tircoveanu (21 ani, mijlocas central) - Viitorul

Mihai Esanu (20 ani, portar) - Daco-Getica

Laurentiu Corbu (24 ani, fundas dreapta) - St. Mirren

Jaime Penedo (37 ani, portar) - liber de contract

Kino Delorge (20 ani, fundas dreapta) - liber de contract

Gicu Grozav (28 ani, atacant) - Kisvarda

Armando Cooper (31 ani, mijlocas central) - liber de contract

Mircea Axente (31 ani, atacant) - liber de contract

Danijel Subotic (29 ani, atacant) - liber de contract

Gregory Tade (32 ani, atacant) - liber de contract

Teddy Mezague (28 ani, fundas central) - liber de contract



