Ce se intampla cu racheta DISTRUSA de Simona Halep la partida cu Kanepi! Gestul superb al liderului mondial

Simona Halep a parasit in mod surprinzator US Open 2018, dupa ce Kaia Kanepi a invins-o cu 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 17 minute.

Chiar daca era dezamagita de infrangerea suferita in primul tur la US Open, Simona Halep i-a daruit racheta distrusa unui pusti aflat in tribune la finalul meciului, iar acesta s-a fotografiat cu darul primit postand mai apoi imaginea pe internet. Chiar daca racheta a fost distrusa, copilul a fost foarte fericit sa primeasca un cadou de la liderul mondial din WTA.

Simona Halep a avut o iesire nervoasa in setul secund, la 2-0 pentru adversara sa. Atunci, Simona si-a pierdut controlul si a distrus racheta de nervi dupa ce a trantit-o cu putere. Arbitrul de scaun a avertizat-o pe romanca, insa consecintele nu se opresc aici, urmand ca o Comisie de Disciplina sa analizeze si sa decida ce santiuni i se vor aplica. O asemenea iesire este amendata, de obicei, cu sume cuprinse intre 5000 si 30000 de euro!