"Trinitatea tenisului" revine dupa un an si aproape doua luni de pauza: Federer, Nadal si Djokovic vor participa la Miami!

Federer, Nadal si Djokovic si-au anuntat prezenta la turneul ATP Masters 1000 de la Miami, SUA.

Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic vor juca primul turneu impreuna dupa aproape 14 luni de pauza. La 417 zile de la ultimul meci oficial jucat de tenismenul elvetian, Roger, Rafa si Novak isi vor disputa turneul ATP Masters 1000 de la Miami, Florida.

Competitia din Statele Unite ale Americii va debuta in data de 22 martie si se va incheia in data de 4 aprilie. Spectatorii vor putea ocupa locurile complexului Hard Rock in proportie de 20%. Ultimul meci oficial bifat de Roger Federer dateaza din 30 ianuarie 2020, cand ceda in semifinalele Australian Open in fata fostului si actualului lider mondial, Novak Djokovic, scor 7-6, 6-4, 6-3.

De atunci, elvetianul a suferit doua interventii chirurgicale la genunchi, dar preparatorul sau fizic, Pierre Paganini a declarat recent pentru Tages-Anzeiger ca se antreneaza aproape normal, afirmand ca un ochi neantrenat nu si-ar da seama ca se afla in recuperare. "Roger joaca doar cand va sti ca poate juca bine din nou. Acum trebuie sa observam cum va reactiona corpul lui. E important sa il protejam. Situatia nu se compara cu cea din 2016. Roger se bucura de revenirea pe teren ca de o mare vicorie," a declarat antrenorul de fitness al lui Roger Federer, Pierre Paganini.

La competitia ATP Masters 1000 de la Miami vor participa, de asemenea, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, John Isner si Gael Monfils, noteaza Marca.