În vârstă de 37 de ani, Gilles Simon s-a retras din tenis după aproape 900 de partide jucate în circuitul de elită al tenisului masculin. Tenismenul de anduranță care i-a făcut pe marii jucători să explodeze de nervi, în anumite partide a avut un ultim interviu remarcabil, oferit pe suprafața de joc, după înfrângerea care i-a pus capăt carierei.

Învins de cel mai în formă tenismen al lumii la ora actuală, Felix Auger-Aliassime, scor 6-1, 6-3, Gilles Simon a transmis un mesaj deosebit familiei sale, în auzul unei arene umplute la Paris-Bercy.

„Vreau să vorbesc 30 de minute,” a spus Gilles Simon, în debutul discursului, amuzând publicul. Vorbindu-i fiului său în vârstă de 12 ani, Timothee Simon, Gilles a început, spunând: „Ai călătorit cu mine în circuit de când aveai două săptămâni. Ți-a plăcut. Apoi a început marea pasiunii a vieții tale: școala. După care m-ai întrebat câte somnuri mai durează până revin acasă. A trecut o lună, după care m-ai întrebat când o să mă opresc. O să fiu acasă, alături de tine și mă bucur de asta,” a spus Gilles Simon.

Întorcându-se apoi către soția Carine Lauret, Gilles Simon și-a completat discursul emoționand, zicând: „Soția mea se ascunde prin tribune, dar vreau să îi mulțumesc pentru tot. Știu cât de greu ți-a fost. Contrastul dintre momentele în care ai fost mândră de mine și clipele în care ți-a fost atât de greu... toate acele sosiri la ora 2 dimineața la hotel.

Mă bucur să îți pot spune că s-a terminat, că acum voi fi lângă tine. Mulțumesc că mi-ai permis să îmi trăiesc visul până la capăt. Știam mereu că toate aveau să fie în regulă acasă. Asta a fost de neprețuit. Te iubesc din toată inima,” au fost cuvintele bine alese de Gilles Simon, la finalul unei cariere de două decenii petrecute în circuitul ATP.

Triplu campion al turneului ATP de la București - în 2007, în 2008 și în 2012 - Gilles Simon spunea, după ultimul trofeu adjudecat în capitala României că „trofeul de aici e mai preţios decât semifinala de la Monte Carlo”, conform Treizecizero.

Gilles Simon a fost număr 6 ATP, în 2009 și s-a retras din tenis cu 14 titluri ATP în palmares.

