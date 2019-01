FOTO | Nadia Comaneci, prezenta incantatoare la Globurile de Aur! Cu ce staruri s-a intalnit fosta gimnasta!

Gala Globurilor de Aur 2019 a avut loc in California.

Nadia Comaneci a fost prezenta si in acest an la gala Globurilor de Aur. Performantele sale incredibile sunt cunoscute in lumea intreaga, iar romanca a atras atentia aseara si s-a fotografiat cu cele mai mari vedete de la Hollywood.

Daniel Craig, Antonio Banderas, Richard Gere sau Glenn Close sunt doar cateva din personalitatile cu care Nadia Comaneci s-a intalnit si a stat de vorba inainte de inceperea galei.