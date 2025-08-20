Sorana Cîrstea e o sportivă cu adevărat admirabilă! Pentru că, într-un circuit feminin în care colegele ei de generație fie că s-au retras deja, fie că au luat piciorul de pe accelerație, fiind cu gândul la retragere, „Sori“ joacă la foc automat! Cu rezultate excelente, în ultimele săptămâni.

Chinuită de probleme medicale, în prima parte a sezonului, Cîrstea a renăscut, pur și simplu, de la începutul lunii august. Bilanțul ei de atunci vorbește de la sine: 8 meciuri, 7 victorii! Singura înfrângere a româncei, în această perioadă, a fost cu Iga Swiatek (Polonia, 2 WTA), în optimile de la Cincinnati: 4-6, 3-6.

De la Cincinnati, Sorana a plecat, la Cleveland, unde și-a început parcursul din calificări. Astăzi, Cîrstea a bifat al 4-lea meci câștigat aici. Și ce succes!

Sorana a „măturat“ cu Jill Teichmann

În duelul cu elvețianca Jill Teichmann (28 de ani, 85 WTA), sportiva din România a dominat partida cap-coadă. A fost 6-1, 6-1 pentru Cîrstea, într-un meci de 63 de minute.

Victoria obținută a propulsat-o pe Sorana, în sferturi, la Cleveland. Aici, o așteaptă un duel cu învingătoarea meciului Samsonova (19 WTA) – Wang (202 WTA).

Sorana, la o victorie de revenirea în Top 100

Cîrstea a abordat turneul de la Cleveland de pe locul 112 în lume. Acum, după cele patru victorii legate aici, ea ocupă locul 103 WTA, în clasamentul live, actualizat în timp real, cu 732 de puncte. Cu încă o victorie, la Cleveland, Sorana ar acumula 776 de puncte. Și ar atinge locul 97 mondial. Așadar, Cîrstea are ocazia de a-și îndeplini obiectivul, revenirea în Top 100. Ea a părăsit această zonă a clasamentului, la începutul acestui an.

În 2025, până în momentul de față, Sorana Cîrstea a înregistrat 18 victorii și 14 înfrângeri.

Pentru parcursul ei actual, de la Cleveland, „Sori“ și-a asigurat un cec în valoare de 5,827 de euro. Dacă va câștiga și următorul meci și va merge, în semifinale, românca va ajunge la suma de 10,228 de euro.

