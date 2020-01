"Ma doare, dar n-am avut timp sa ma gandesc la asta!" Prima reactie a Simonei dupa ce s-a accidentat un meciul cu Brady!

Halep s-a calificat in turul 2 la Australian Open dupa 7-6, 6-1 cu Jennifer Brady (SUA).

Simona a suferit in primul set, in care adversara ei a avut 3 mingi prin care putea inchide mansa. Desi s-a accidentat la incheietura si a avut nevoie de interventia fizioterapeutului, Simona a depasit durerea si a distrus-o pe Brady in setul 2.

"A fost un meci greu, am jucat si acum cateva luni cu Jennifer, eram pregatita pentru un meci greu. Sunt fericita ca am trecut mai departe, e un sentiment foarte frumos sa joc aici, in Australia. Cred ca in setul 2 am gasit ritmul mai bine, am reusit sa o misc mai mult pe adversara mea. Am fost mai puternica in setul 2. Si in 2018 m-am accidentat in primul tur, tin minte momentul. Ma doare incheietura, dar nu m-am gandit la asta azi. Trebuie sa ma recuperez pentru turul 2. E un sentiment foarte placut sa-l am in echipa din nou pe Darren Cahill, si el s, si cei din echipa mea ma sustin in fiecare secunda. Le multumesc pentru asta", a spus Halep la finalul meciului.