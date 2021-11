Simona Halep revine în top 20 WTA! Câți bani câștigă pentru calificarea în semifinalele turneului WTA 250 de la Linz

Simona Halep va reveni în top 20 WTA, începând de luni, 15 noiembrie. Calificarea în semifinalele competiției de calibru WTA 250 de la Linz îi asigură sportivei din România o urcare cu minim 2 poziții în ierarhia mondială, devansându-le astfel pe Cori Gauff și Elise Mertens.

Pentru a ajunge în penultimul act al întrecerii din Austria, Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) a trecut în trei seturi de Jasmine Paolini (25 de ani, 51 WTA), scor 4-6, 7-5, 6-0.

???????? @Simona_Halep ➡️ #WTALinz semifinals

The No.2 seed comes back from a set down to produce an emphatic win over Paolini ???? pic.twitter.com/oKefYmXcma