Simona Halep și-a cerut scuze în fața austriecilor pentru gesturile nesportive comise: „Îmi pare rău. Nu e frumos.”

Simona Halep a obținut victoria în sferturile de finală ale competiției WTA 250 de la Linz, învingând-o pe Jasmine Paolini, scor 4-6, 7-5, 6-0, la finalul a două ore și un sfert de joc.

Sportiva din România a avut mai multe momente în care și-a pierdut cumpătul, dar și-a cerut scuze în fața austriecilor din tribune, confesându-le că are nevoie să comită aceste gesturi nesportive pentru a-și echilibra starea de calm interior.

Simona Halep: „Nu m-am dat bătută. Asta e deviza mea. Am luptat pentru că știam că pot să revin.”

„Sunt foarte ușurată că am putut câștiga acest meci! A fost dificil. Jasmine a jucat atât de rapid și puternic încât nu am avut timp să fac nimic pe teren, la începutul partidei. Apoi însă am încercat să joc puțin slice, să schimb puțin ritmul, iar în final am reușit și am fost mai agresivă. La final, am dominat duelul,” a declarat Simona Halep în interviul preluat de Barbara Schett pe suprafața de joc.

Întrebată de fosta jucătoare de tenis care a fost abordarea sa mentală în acest meci, întrucât Barbara Schett a sesizat rachete aruncate în numeroase momente de tensiune înaltă ale confruntării, Simona Halep a replicat: „Îmi pare rău pentru asta. Nu e frumos, dar uneori am nevoie să fac lucrurile acestea. Am crezut că am șanse să revin, de aceea am luptat până la capăt. Nu m-am dat bătută, aceasta e deviza mea și mă bucur că am putut să o fac în această seară,” a adăugat numărul 22 WTA.

Chestionată în legătură cu motivația de a purta o bluză cu mânecă lungă pe durata primelor două seturi, Simona Halep a explicat că și-a uitat echipamentul de schimb acasă și că a purtat-o pentru că a avut nevoie să se încălzească în prima parte a întâlnirii.

Joi, 11 noiembrie, Simona Halep va juca în semifinalele întrecerii WTA 250 de la Linz împotriva jucătoarei mai bune a duelului dintre Jaqueline Cristian (100 WTA) și Veronika Kudermetova (32 WTA).