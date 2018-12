Simona Halep, nominalizata la un nou premiu WTA! Voteaza aici lovitura anului in tenis. VIDEO

WTA a publicat finalistele din acest an.

Simona Halep, numarul unul mondial, este una dintre cele patru finaliste ale anchetei WTA pentru cea mai frumoasa lovitura din tenisul feminin in 2018. Celelalte finaliste sunt poloneza Agnieszka Radwanska, taiwaneza Su-Wei Hsieh si tunisianca Ons Jabeur.

Simona s-a calificat in aceasta faza a anchetei cu o minge trimisa in cros, peste fileu, dintr-un unghi aproape imposibil, in meciul cu Radwanska de la Miami, pierdut de romanca.

Halep poate fi votata pe site-ul WTA, iar castigatoarea va fi anuntata vineri. Agnieszka Radwanska a castigat ultimele cinci editii ale anchetei. Da click aici pentru a o vota pe Simona!