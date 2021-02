Sorana Cirstea, ELIMINATA in turul 3 la Australian Open: va castiga 90 de puncte WTA pentru victoriile cu Tig si Kvitova | Cat valoreaza cecul generos pe care il va incasa 

Sorana Cirstea a pierdut meciul cu numarul 20 WTA, Marketa Vondrousova, scor 6-2, 6-4.

Sorana Cirstea a fost eliminata in turul 3 de la Australian Open de catre cehoaica Marketa Vondrousova. Numarul 20 WTA s-a impus in minimum de seturi, 6-2, 6-4 dupa o ora si 25 de minute de joc.

Cirstea a comis un numar ridicat de greseli nefortate, 38 (17 pentru Vondrousova), pe care le-a contrabalansat cu 19 winnere (20 in contul Marketei), dar Sorana a fost ineficienta la serviciu, castigand doar 54% din punctele jucate cu prima serva, fata de 75%, procentajul adversarei sale la acelasi capitol. Mai mult decat atat, romanca s-a lovit de zidul defensiv aproape impenetrabil al Marketei Vondrousova, care in finalul partidei a facut-o pe Cirstea sa isi piarda increderea in propriul smash, deci si capacitatea de a inchide punctele.

It was a fight from the start, with both players fighting so hard. But in the end Sori hit a few too many errors, and Marketa was returning almost everything. Marketa Vondrousova defeated Sorana Cirstea 6-2, 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/94PjpMOuZz — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 12, 2021

"Ce fac? Imi bat joc!" a fost reactia nervoasa a Soranei Cirstea, dupa un smash ratat intr-un moment critic al setului secund. Pentru cele doua victorii pe tabloul principal, semnate in defavoarea Patriciei Tig si a Petrei Kvitova, Sorana Cirstea va incasa 90 de puncte WTA si un cec in valoare de $165,228.

Cel mai bun rezultat al Soranei Cirstea la Australian Open ramane optimea de finala jucata in 2017. Parcursul din acest an a fost al treilea care s-a incheiat in turul 3. Pentru Sorana aceasta a fost a 13-a participare pe tabloul de simplu al Openului Australian.

In optimi, Marketa Vondrousova o va infrunta pe invingatoarea meciului Sara Errani vs. Su-Wei Hsieh.

Marketa's on a mission! 19th seed Vondrousova def. Cirstea 6-2 6-4 to reach the fourth round of #AO2021, her best run in Melbourne yet.#AusOpen pic.twitter.com/Lv1ngytF41 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021