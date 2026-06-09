Jaqueline Cristian (28 de ani, 38 WTA) a jucat un tenis curajos în prima sa apariție pe iarbă, în sezonul 2026. A doua jucătoare a României în clasamentul mondial a eliminat-o în șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 500 de la Queen's pe campioana olimpică, Qinwen Zheng (23 de ani, 122 WTA).

6-4, 7-6 (4) a fost scorul final al confruntării întinse pe durata a 94 de minute de joc, interval în care cele două break-uri obținute de Cristian în manșa inaugurală i-au fost suficiente pentru calificare.

Jaqueline Cristian a învins campioana olimpică, în primul meci jucat pe iarbă, în 2026

Deși a început cu un deficit de două game-uri, Jaqueline Cristian a revenit de la 0-2 la 4-2, scor de la care s-a mers cu serviciul până ce setul s-a încheiat în favoarea jucătoarei din țara noastră.

Al doilea set a fost mai echilibrat, dar tot Jaqueline Cristian a fost sportiva mai lucidă în momentul cheie, tiebreak-ul setului secund, încheiat cu cinci puncte din ultimele șapte posibile, în contul româncei.

€24,509 este valoarea premiului securizat de Jaqueline Cristian, prin calificarea în optimi, la Queen's, fază competițională în care o va întâlni pe Katie Boulter (73 WTA) ori Leylah Fernandez (23 WTA).