La 18 ani, Emma Răducanu face furori la New York: e în sferturi, după ce a umilit jucătoarea care a eliminat liderul WTA 

Emma Răducanu face turneul vieții la US Open, ediția 2021. Sportiva britanică cu origini românești s-a calificat pentru prima dată în sferturile unei competiții de mare șlem, după ce a eliminat-o pe reprezentanta gazdelor, Shelby Rogers, scor 6-2, 6-1, în doar 65 de minute de joc. A fost o victorie neverosimilă, mai ales datorită scorului și având în vedere că sportiva din SUA o învinsese în turul 3 pe Ashleigh Barty, lider WTA.

Shelby Rogers a condus-o pe Emma Răducanu cu 2-0 în primul set și a avut două mingi de a se distanța la 3-0 în manșa întâi, moment din care jucătoarea din Marea Britanie a înregistrat o pantă verticală pe tendința formei de moment.



Este a doua victorie categorică bifată de Emma Răducanu la New York, după ce în turul 3 o învingea pe Sara Sorribes Tormo, 6-0, 6-1. În sferturi, adversara Emmei Răducanu va fi campioana olimpică, Belinda Bencic, care a eliminat-o în optimi pe Iga Swiatek.

Wimbledon 2021 a fost primul Grand Slam la care Emma Răducanu a participat. Pe iarba londoneză, jucătoarea britanică s-a oprit în faza optimilor de finală.

.@EmmaRaducanu is into the quarterfinals at the Us Open coming from qualifications and without dropping a set!!! Let's go Emma, keep it going!! ???????????????????? pic.twitter.com/CUsSQztvwV