Kyrgios se apropie de top 20 ATP: „M-am reinventat, scriu istorie și sunt mândru de mine. N-am fost niciodată mai încrezător!”

Nick Kyrgios (27 de ani, 37 ATP) va urca minim 10 locuri în ierarhia ATP, după încheierea turneului ATP Masters 1000 de la Montreal. Tenismenul australian i-a învins pe Sebastian Baez, Daniil Medvedev și Alexander De Minaur pentru a atinge faza sferturilor de finală, în care a fost învins de Hubert Hurkacz, 6-7, 7-6, 1-6.

După victoria extraordinară reușită în dauna liderului ATP, de la 0-1 la seturi, Nicholas Kyrgios a avut o serie de declarații prin care a transmis că este foarte mândru de propriile performanțe și că simte nevoia să își consume toate energiile în săptămânile următoare pentru a-și maximiza șansele la noi rezultate mărețe.

Nick Kyrgios: „M-am reinventat, scriu istorie și sunt mândru de mine. Dacă s-ar fi acordat puncte la Wimbledon, aș fi fost aproape de top 10 ATP.

„Sunt foarte mândru de mine însumi și de echipă. Mă mândresc cu faptul că am folosit încrederea acumulată la Wimbledon pentru a mă menține la cel mai înalt nivel. Simt că acum culeg roadele muncii depuse în ultimele luni, în care m-am antrenat din greu.

Mi-am petrecut ultimele opt luni cu voința de a face totul pe cât de bine posibil, încă dinaintea Openului Australian. În momentul de față, sunt unul dintre cei mai buni tenismeni ai anului. M-am reinventat, scriu istorie și sunt mândru de asta. Dacă s-ar fi acordat puncte la Wimbledon, aș fi fost aproape de top 10 ATP.

„Simt că încrederea nu a fost niciodată la un nivel mai înalt”

Sincer, simt că vârsta m-a ajutat mult să mă maturizez, să știu cu adevărat ce îmi doresc, să nu mai iau nimic de-a gata și să ajung să îmi cunosc atât mintea, cât și corpul în detaliu.

Am învățat să nu acord importanță criticilor și să arăt că îmi doresc realmente să fiu un tenismen grozav. Încerc din răsputeri să fac lucrurile în stilul meu, pentru că știu că astfel pot inspira milioane de persoane de pretutindeni.

Să am o iubită ca Costeen Hatzi m-a ajutat de asemenea foarte mult. Sunt mai îngrijit și am motivație suplimentară în circuit. Simt că jocul meu sub presiune și încrederea nu au fost la nivel mai înalt în cariera mea,” a declarat Nick Kyrgios, potrivit Punto de break și L'Equipe.

Sferturile turneului ATP Masters 1000 de la Montreal