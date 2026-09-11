Seară greu de asimilat pentru americani, în sesiunea care a văzut pe Stadionul Arthur Ashe două înfrângeri suferite de jucătoarele americane calificate în semifinalele US Open 2026.

Încă număr unu mondial, bielorusa Arina Sabalenka a deschis spectacolul cu o victorie în minimum de seturi, 7-5, 6-2, în doar 80 de minute, împotriva Jessicăi Pegula, prin care a ajuns la a 20-a victorie consecutivă pe hardul de la New York.

Fără surprize în competiția feminină: Arina Sabalenka - Elena Rybakina, finala US Open 2026

La un singur pas de al treilea trofeu consecutiv în Openul American, Arina Sabalenka poate deveni prima jucătoare care bifează această performanță, de la Serena Williams, care a realizat o „triplă” între anii 2012-2014.

Adversara Arinei Sabalenka din finala US Open va fi Elena Rybakina, jucătoarea felicitată de Simona Halep pentru că va reuși să urce, în premieră, pe locul întâi al clasamentului mondial, începând de săptămâna viitoare.

Jucătoarea kazahă a arătat o forță psihică specifică unui număr unu mondial, în semifinala disputată contra americancei Cori Gauff.

Rybakina a revenit de la 0-1 la seturi și a obținut accederea în ultimul act competițional, scor 3-6, 6-4, 6-4, după 130 de minute de joc.