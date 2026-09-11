GALERIE FOTO Arina Sabalenka nu se oprește: la un pas de o triplă istorică la US Open. Miza specială a finalei de la New York

Arina Sabalenka nu se oprește: la un pas de o triplă istorică la US Open. Miza specială a finalei de la New York Tenis
Marcu Czentye
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Arina Sabalenka, pe cale să reușească lucruri nevăzute la New York, de la Serena Williams.

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Arina SabalenkaTenis WTAUS Open 2026Jessica PegulaNumar 1 WTA
Din articol

Seară greu de asimilat pentru americani, în sesiunea care a văzut pe Stadionul Arthur Ashe două înfrângeri suferite de jucătoarele americane calificate în semifinalele US Open 2026.

Încă număr unu mondial, bielorusa Arina Sabalenka a deschis spectacolul cu o victorie în minimum de seturi, 7-5, 6-2, în doar 80 de minute, împotriva Jessicăi Pegula, prin care a ajuns la a 20-a victorie consecutivă pe hardul de la New York.

Fără surprize în competiția feminină: Arina Sabalenka - Elena Rybakina, finala US Open 2026

La un singur pas de al treilea trofeu consecutiv în Openul American, Arina Sabalenka poate deveni prima jucătoare care bifează această performanță, de la Serena Williams, care a realizat o „triplă” între anii 2012-2014.

Adversara Arinei Sabalenka din finala US Open va fi Elena Rybakina, jucătoarea felicitată de Simona Halep pentru că va reuși să urce, în premieră, pe locul întâi al clasamentului mondial, începând de săptămâna viitoare.

Jucătoarea kazahă a arătat o forță psihică specifică unui număr unu mondial, în semifinala disputată contra americancei Cori Gauff.

Rybakina a revenit de la 0-1 la seturi și a obținut accederea în ultimul act competițional, scor 3-6, 6-4, 6-4, după 130 de minute de joc.

Arina Sabalenka

  • Arina sabalenka uso 11
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10-7, scorul meciurilor directe dintre Sabalenka și Rybakina

Finala US Open 2026 va fi o bătălie simbolică între Arina Sabalenka și Elena Rybakina, din punctul de vedere al clasamentului. Rybakina își poate confirma meritul de a urca pe întâia poziție a clasamentului, dar și schimbarea unei tendințe în tenisul feminin; dacă Rybakina o învinge pe Sabalenka în finala de la New York, demonstrează încă o dată că este jucătoarea de bătut pe hard, în tenisul feminin, deoarece ar fi a doua finală de Grand Slam pe hard din acest an câștigată în detrimentul Sabalenkăi.

De partea opusă, Arina Sabalenka speră să poată să reproducă prestația din finala Australian Open 2023, când a revenit de la 0-1 la seturi împotriva Elenei Rybakina.

Nici din punct de vedere financiar miza finalei US Open 2026 nu poate fi neglijată. Finalista perdantă va pleca acasă cu un cec în valoare de €2,398,944, pe când campioana Openului American va încasa un premiu de €4,712,212.

Sabalenka - Rybakina: 1-1, în finalele turneelor de mare șlem

  • Australian Open 2023: victorie Sabalenka, 4-6, 6-3, 6-4
  • Australian Open 2026: victorie Rybakina, 6-4, 4-6, 6-4
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  • Rezumatul semifinalei Arina Sabalenka - Jessica Pegula 7-5, 6-2
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