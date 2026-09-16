GALERIE FOTO Elena Rybakina, lângă Simona Halep, într-un top inedit al numerelor unu WTA

Elena Rybakina, lângă Simona Halep, într-un top inedit al numerelor unu WTA Tenis
Marcu Czentye
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Simona Halep, între primele trei jucătoare dintr-un clasament istoric în WTA.

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Simona HalepElena RybakinaAngelique KerberNumar 1 WTA
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Elena Rybakina (27 de ani, 1 WTA) a încheiat sezonul 2026 cu două turnee de mare șlem câștigate, impunându-se în fața Arinei Sabalenka în ambele finale de hard, desfășurate la Melbourne și New York.

Cu un joc în care erorile neforțate și-au făcut mult mai greu apariția, în raport cu tenisul practicat de Arina Sabalenka, kazaha Rybakina și-a demonstrat superioritatea și a urcat pe întâia poziție a clasamentului WTA, începând cu această săptămână.

Rybakina, a doua jucătoare în clasamentul celor care au ajuns cel mai târziu număr unu mondial

Urcarea pe locul unu în ierarhia mondială înseamnă că Elena Rybakina devine, în tenisul feminin profesionist, al doilea cel mai vârstnic număr unu WTA, după germanca Angelique Kerber.

Rybakina a devenit număr unu mondial la 27 de ani și 89 de zile, fiind întrecută, la acest capitol, doar de Kerber, care a ajuns în această postură la 28 de ani și 238 de zile.

Simona Halep, locul trei în acest clasament, după Kerber și Rybakina

Locul trei în acest clasament îl ocupă Simona Halep, care a urcat pe locul întâi la 26 de ani și 12 zile, după o victorie semnată la Beijing, în 2017, în fața Jelenei Ostapenko, în semifinalele competiției.

Top 5 al acestei ierarhii este completat de Jennifer Capriati (25 de ani și 200 de zile) și Arina Sabalenka (25 de ani și 129 de zile), conform Opta Ace.

Simona Halep

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Rybakina, „ușurată” după cumulul de performanțe bifat la New York

La conferința de presă organizată după încheierea finalei US Open 2026, Elena Rybakina a admis că resimte o mare ușurare, după câștigarea acestui titlu, care a transformat-o nu doar în număr unu mondial, ci și în triplă campioană de Grand Slam.

Prin această performanță, Rybakina a devansat-o pe Halep, la acest capitol, și a egalat-o pe Kerber.

„Va fi diferit să mă trezesc știind că am câștigat US Open și că am devenit număr unu mondial. E o ușurare. Va fi grozav să știu că am reușit asemenea performanțe mari,” a recunoscut Rybakina, în ultima conferință de presă susținută la New York, în acest an.

Primul succes semnat de Elena Rybakina în turneele de mare șlem a venit pe iarba de la Wimbledon, în 2022, ediție în care kazaha a învins-o pe Simona Halep, în semifinale.

Elena Rybakina

  • Simona halep elena rybakina handshake wb iarba 2022
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