Elena Rybakina (27 de ani, 1 WTA) a încheiat sezonul 2026 cu două turnee de mare șlem câștigate, impunându-se în fața Arinei Sabalenka în ambele finale de hard, desfășurate la Melbourne și New York.

Cu un joc în care erorile neforțate și-au făcut mult mai greu apariția, în raport cu tenisul practicat de Arina Sabalenka, kazaha Rybakina și-a demonstrat superioritatea și a urcat pe întâia poziție a clasamentului WTA, începând cu această săptămână.

Rybakina, a doua jucătoare în clasamentul celor care au ajuns cel mai târziu număr unu mondial

Urcarea pe locul unu în ierarhia mondială înseamnă că Elena Rybakina devine, în tenisul feminin profesionist, al doilea cel mai vârstnic număr unu WTA, după germanca Angelique Kerber.

Rybakina a devenit număr unu mondial la 27 de ani și 89 de zile, fiind întrecută, la acest capitol, doar de Kerber, care a ajuns în această postură la 28 de ani și 238 de zile.

Simona Halep, locul trei în acest clasament, după Kerber și Rybakina

Locul trei în acest clasament îl ocupă Simona Halep, care a urcat pe locul întâi la 26 de ani și 12 zile, după o victorie semnată la Beijing, în 2017, în fața Jelenei Ostapenko, în semifinalele competiției.

Top 5 al acestei ierarhii este completat de Jennifer Capriati (25 de ani și 200 de zile) și Arina Sabalenka (25 de ani și 129 de zile), conform Opta Ace.