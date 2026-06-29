GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, șansa a doua într-un duel cu o jucătoare de 18 ani: 5 lucruri de urmărit în prima zi la Wimbledon

Jaqueline Cristian, șansa a doua într-un duel cu o jucătoare de 18 ani: 5 lucruri de urmărit în prima zi la Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
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Chiar dacă întâlnește o jucătoare de 18 ani în turul întâi al competiției de la Wimbledon, Jaqueline Cristian pornește cu șansa a doua la victorie.

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Jaqueline CristianIva JovicTenis WTATurneul de la Wimbledon
Din articol

Jaqueline Cristian a avut parte de un rezultat ghinionist al tragerii la sorți a tabloului principal de la Wimbledon, ediția 2026.

A doua sportivă a României în clasamentul mondial va întâlni una dintre cele mai bune tinere jucătoare ale circuitului, în runda inaugurală a competiției din Marea Britanie.

Iva Jovic, considerată favorită clară, deși a mai jucat un singur meci la Wimbledon

Iva Jovic (18 ani, 17 WTA) din SUA a reușit 66 de victorii în circuitul de elită al tenisului feminin profesionist, în ultimul an și jumătate.

În 2025, Jovic a câștigat primul său titlu WTA, la Guadalajara, dar a avut parte și de îngrijorări, în ultimele două săptămâni. A fost deranjată de o accidentare la gleznă, iar, în turneul WTA 500 de la Queen's, a fost oprită de Emma Răducanu, în semifinalele întrecerii, scor 6-2, 6-2.

Nici Jaqueline Cristian nu a fost ferită de dureri fizice, în ultimele săptămâni, la tranziția dinspre zgură spre iarbă. Câteva probleme la genunchi au forțat-o să renunțe la turneul WTA 250 de la Nottingham, în zilele premergătoare turneului de la Wimbledon.

Jaqueline Cristian, la a patra prezență pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon

Din punctul de vedere al experienței acumulate, Iva Jovic va pleca cu un minus în această confruntare. A mai jucat un singur meci în turneul de la Wimbledon, pierdut, anul trecut, în turul întâi, în fața olandezei Suzan Lamens, 6-1, 6-1.

De partea apropiată, Jaqueline Cristian bifează a patra prezență în competiția propriu-zisă de la Wimbledon. O victorie împotriva Ivei Jovic i-ar asigura egalarea celui mai bun rezultat al carierei, pe iarba londoneză, turul secund, atins o singură dată, în 2023.

Unul dintre cele mai tari meciuri ale primului tur de la Wimbledon, în competiția feminină, Jaqueline Cristian - Iva Jovic se va juca luni, 29 iunie, de la ora 13:00, pe terenul 15.

Jaqueline Cristian

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Prima zi a turneului de la Wimbledon, plină de meciuri promițătoare

Dincolo de duelul dintre Jaqueline Cristian și Iva Jovic, singurul care va avea o sportivă din România implicată, în ziua de deschidere, turneul propune devreme o serie de partide puternice.

Campionii de Grand Slam, Daniil Medvedev și Marin Cilic vor juca al doilea meci programat pe Terenul 1, după ora 16:30, iar pe Terenul Central vor juca, în serie, Jannik Sinner, Arina Sabalenka și Novak Djokovic.

Casper Ruud - Hubert Hurkacz și Denis Shapovalov - Pablo Carreno Busta - meciuri între jucători cu mare experiență în top 10 ATP -, dar și Joao Fonseca - Roberto Bautista Agut se numără printre duelurile extraordinare propuse încă din prima rundă, la Wimbledon, în acest an.

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