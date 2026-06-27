VIDEO EXCLUSIV „Mai are”. Jucătoare de top 40 WTA, în 2026, Jaqueline Cristian, analizată de fostul antrenor al Soranei Cîrstea

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Marcu Czentye
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Marius Comănescu a analizat în emisiunea Poveștile Sport.ro evoluția româncei Jaqueline Cristian.

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Jaqueline CristianMarius ComănescuTenis WTAPoveștile sport.ro
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Marius Comănescu se bucură că a contribuit la relansarea carierei Soranei Cîrstea, jucătoare căreia a reușit să îi insufle încredere în urmă cu aproximativ un deceniu, când o accidentare la umărul drept a împins-o pe Cîrstea în afara top 200 mondial.

Nici Jaqueline Cristian, a doua jucătoare de tenis a României în top 40 WTA, la ora actuală, nu este străină de realitatea cruntă a unei accidentări serioase în tenisul profesionist.

Jaqueline Cristian, în grafic pentru cel mai bun rezultat al carierei, la Wimbledon

În 2022, la Doha, Cristian a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat care i-a afectat inclusiv meniscul. Recuperarea a fost anevoioasă, Jaqueline Cristian leșinând de patru ori în prima săptămână de după operație, din cauza anesteziei și pastilelor luate.

Mai puternică și cu încredere mai mare ca oricând, Jaqueline Cristian se bucură să vadă că prezentul îi surâde în urma trecerii cu brio a celui mai dificil moment trăit în carieră, până acum.

A reușit un sezon 2025 impresionant, în care a ajuns în turul trei al următoarelor turnee de mare șlem: Australian Open, Roland Garros și US Open.

Pe iarba de la Wimbledon, Jaqueline Cristian speră în acest an la depășirea celui mai bun rezultat al carierei: tur 2, atins în urmă cu trei ani.

Marius Comănescu o laudă pe Jaqueline Cristian: „La ce nivel are tenisul mondial feminin, în momentul ăsta, clasamentul e solid.”

Comentând evoluția româncei Jaqueline Cristian, antrenorul Marius Comănescu a precizat că sportiva din România ar mai avea câteva lucruri asupra cărora ar putea munci.

„Jaqueline este în primele 35-40 de jucătoare în lume. La ce nivel are tenisul mondial feminin, în momentul ăsta, clasamentul e solid.

E ceva să fii acolo. Cu siguranță, mai are lucruri la care ar putea să lucreze.

Antrenorul care a descoperit-o și care a crescut-o până la o anumită vârstă, aproape de partea asta, e fost coleg de generație și bun prieten de-ai mei, Cornel Enache - cu el, poate, mai discut lucrurile astea.

Dar, așa, ca să îi dau eu sugestii, ce ar trebui să facă Jaqueline, nu cred că e cazul să fac eu chestia asta,” a menționat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Sorana Cîrstea (18 WTA) și Jaqueline Cristian (38 WTA) sunt singurele jucătoare de tenis din România clasate în top 100 mondial, în săptămâna premergătoare turneului de la Wimbledon.

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