GALERIE FOTO Eșec pentru Jaqueline Cristian, în sferturi, la Adelaide, după trei ore de joc. Cecul încasat cu trei zile înainte de Australian Open

Eșec pentru Jaqueline Cristian, în sferturi, la Adelaide, după trei ore de joc. Cecul încasat cu trei zile înainte de Australian Open Tenis
WTA Adelaide | Jaqueline Cristian a fost oprită de Kimberly Birrell, în faza ultimelor opt jucătoare.

Jaqueline CristianWTA AdelaideTenis WTAkimberly birrell
Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) a fost eliminată de Kimberly Birrell (27 de ani, 107 WTA), în sferturile de finală ale competiției WTA 500 de la Adelaide.

Cu trei zile înainte de startul Openului Australian, sportiva din România a jucat o partidă intensă, de trei seturi întinse pe durata a trei ore și șase minute de joc.

Jaqueline Cristian, eliminată de numărul 107 WTA, după ce a scos din competiție a unsprezecea jucătoare a lumii

  • Kimberly Birrell - Jaqueline Cristian 5-7, 6-1, 7-5

Sportiva din țara noastră a revenit extraordinar în primul set, de la 1-4 la game-uri, câștigând manșa inaugurală cu 7-5, după ce a salvat cinci mingi de set procurate de Birrell.

Australianca a replicat în setul secund cu două break-uri și un joc controlat, nepierzând niciun game pe propria servă și impunându-se, 6-1.

În manșa decisivă, Jaqueline Cristian nu a condus cu break, dar a avut avantajul game-urilor la 1-0, 3-2 și 5-4. Ultimele trei game-uri au fost adjudecate de Kimberly Birrell, care a semnat un break la cincisprezece, la scorul de 5-5.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian australia 2026 ianuarie
Jaqueline Cristian, gata să înceapă Australian Open ca număr 35 mondial

Pentru Jaqueline Cristian urmează deplasarea la Melbourne și câteva zile de odihnă înainte de primul tur al Openului Australian.

Cristian rămâne cu o serie de patru succese impresionante la Adelaide, obținute în meciuri cu Sarah Mildren, Anastasia Potapova, Ekaterina Alexandrova și Daria Kasatkina, iar pentru această performanță va primi €28,772 din partea organizatorilor turneului de la Adelaide.

În clasamentul WTA LIVE, Jaqueline Cristian urcă două locuri, în urma parcursului de la Adelaide, aspect care îi oferă șansa celei mai înalte clasări a carierei, loc 35, chiar înainte de primul turneu major al anului.

