Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) a fost eliminată de Kimberly Birrell (27 de ani, 107 WTA), în sferturile de finală ale competiției WTA 500 de la Adelaide.

Cu trei zile înainte de startul Openului Australian, sportiva din România a jucat o partidă intensă, de trei seturi întinse pe durata a trei ore și șase minute de joc.

Jaqueline Cristian, eliminată de numărul 107 WTA, după ce a scos din competiție a unsprezecea jucătoare a lumii

Kimberly Birrell - Jaqueline Cristian 5-7, 6-1, 7-5

Sportiva din țara noastră a revenit extraordinar în primul set, de la 1-4 la game-uri, câștigând manșa inaugurală cu 7-5, după ce a salvat cinci mingi de set procurate de Birrell.

Australianca a replicat în setul secund cu două break-uri și un joc controlat, nepierzând niciun game pe propria servă și impunându-se, 6-1.

În manșa decisivă, Jaqueline Cristian nu a condus cu break, dar a avut avantajul game-urilor la 1-0, 3-2 și 5-4. Ultimele trei game-uri au fost adjudecate de Kimberly Birrell, care a semnat un break la cincisprezece, la scorul de 5-5.

