Jaqueline Cristian se îndreaptă spre intrarea în top 30 WTA cu o încredere deosebită, demonstrată în primele două săptămâni ale noului an.

Sportiva din România a pierdut doar un meci, din cele cinci disputate, iar pe hardul de la Adelaide a legat un șir de trei succese impresionante, semnate în detrimentul a trei jucătoare născute în Federația Rusă.

Notabil, doar două dintre acestea mai reprezintă țara natală în circuitul WTA.

În Adelaide, Jaqueline Cristian a eliminat în minimum de seturi trei jucătoare născute în Rusia

Împotriva numărului 54 mondial, Anastasia Potapova, care acum reprezintă Austria, Jaqueline Cristian a pierdut doar patru game-uri, iar pe acest val de încredere a semnat o victorie în minimum de seturi și contra jucătoarei număr unsprezece în ierarhia mondială, Ekaterina Alexandrova.

După succesul cu Alexandrova, Jaqueline Cristian a repetat isprava de a ceda numai patru game-uri, în duelul cu Daria Kasatkina, care joacă sub steagul australian.