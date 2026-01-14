GALERIE FOTO Reacția româncei Jaqueline Cristian, după ce a eliminat consecutiv trei rusoaice valoroase, la Adelaide

Marcu Czentye
WTA Adelaide | Jaqueline Cristian a eliminat un fost număr 8 WTA după ce a învins ocupanta locului 11 în clasamentul mondial.

Jaqueline Cristian se îndreaptă spre intrarea în top 30 WTA cu o încredere deosebită, demonstrată în primele două săptămâni ale noului an.

Sportiva din România a pierdut doar un meci, din cele cinci disputate, iar pe hardul de la Adelaide a legat un șir de trei succese impresionante, semnate în detrimentul a trei jucătoare născute în Federația Rusă.

Notabil, doar două dintre acestea mai reprezintă țara natală în circuitul WTA.

În Adelaide, Jaqueline Cristian a eliminat în minimum de seturi trei jucătoare născute în Rusia

Împotriva numărului 54 mondial, Anastasia Potapova, care acum reprezintă Austria, Jaqueline Cristian a pierdut doar patru game-uri, iar pe acest val de încredere a semnat o victorie în minimum de seturi și contra jucătoarei număr unsprezece în ierarhia mondială, Ekaterina Alexandrova.

După succesul cu Alexandrova, Jaqueline Cristian a repetat isprava de a ceda numai patru game-uri, în duelul cu Daria Kasatkina, care joacă sub steagul australian.

„Mă simt în formă,” spune Jaqueline Cristian, care vrea în semifinalele turneului WTA 500 de la Adelaide

La finalul partidei cu Daria Kasatkina, Jaqueline Cristian a fost filmată lăcrimând, arătându-se copleșită de satisfacția rezultatului conturat. Dincolo de calificare, intervine mulțumirea primei victorii obținute, în patru meciuri cu Daria Kasatkina.

În interviul oferit pe teren, Jaqueline Cristian le-a mulțumit românilor care au susținut-o cu putere din tribune și s-a declarat încântată de Australia, țara în care pare pregătită să stabilească noi vârfuri de carieră.

„Mă bucur foarte mult că sunt aici, am venit să joc din calificări și mă simt în formă. Mă simt grozav să joc în fața voastră, vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că ați fost alături de mine.

Îmi pare rău că v-am învins o conațională. Mă concentrez pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide.

Am vrut să mergem la plajă zilele trecute, dar m-am simțit obosită. Totul se simte excelent în Australia,” a declarat Jaqueline Cristian, notează Digi Sport.

Kimberly Birrell din Australia (107 WTA) va fi adversara de trecut pentru Jaqueline Cristian, în sferturile competiției WTA 500 de la Adelaide.

foto: HQ Pics

