Jaqueline Cristian este în turul doi la US Open

Cristian a trecut în runda inaugurală de sportiva americană Danielle Collins, locul 61 WTA, scor 6-2, 6-0.

Meciul a durat o oră şi cinci minute, iar pentru accederea în turul doi, românca va primi 154.000 de dolari.

În turul doi, Cristian va evolua cu învingătoarea partidei dintre americancele Ashlyn Krueger (locul 38 mondial) şi Sofia Kenin (locul 27 mondial şi cap de serie 26).

News.ro

Ce pot să mănânce și să bea spectatorii la US Open 2025

New York este inima comercialismului, iar organizatorii Openului American nu s-au abținut să nu adauge turneului componenta de festival culinar.

O mulțime de companii recunoscute și de bucătari faimoși vor găti pentru spectatorii turneului de mare șlem mâncare pentru toate gusturile.

Burgeri, tacos, barbeque coreean, pizza italienească, ramen japonez, aripioare picante și opțiuni nenumărate de fast-food reinventat se vor găsi pe meniurile puse la dispoziție în cadrul complexului de la Flushing Meadows.

Dintre opțiuni nu vor lipsi nici faimosul sandwich newyorkez cu pastramă, și nici steak-urile americane, informează site-ul oficial US Open.

