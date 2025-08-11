Dan Șucu, atac fără precedent: "Gino Iorgulescu trebuie să își dea de urgență demisia! / Un președinte care merge să pupe inelul la palat"

Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau

Perechea română Jacqueline Cristian/Gabriela Ruse a fost învinsă cu 6-4, 6-7 (5), 12-10 de cuplul Elise Mertens (Belgia)/Veronika Kudermetova (Rusia), duminică, într-un meci din primul tur al probei de dublu a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Într-un alt meci de pe tabloul de dublu feminin al competiţiei din Ohio, contând tot pentru primul tur, românca Sorana Cîrstea şi partenera sa, rusoaica Anna Kalinskaia, s-au înclinat în două seturi simetrice, 7-5, 7-5, în faţa cuplului format din australianca Ellen Perez şi ucraineanca Liudmila Kicerok, favoritele numărul 6.

Cec consistent pentru româncele noastre, Sorana continuă la simplu



Perechile eliminate în primul tur al probei de dublu de la Cincinnati sunt recompensate cu câte un cec de 10.950 de dolari şi 10 puncte WTA.

Sorana Cîrstea este singura reprezentantă a României rămasă în cursă la Cincinnati, în proba de simplu feminin, în care urmează să o înfrunte în turul al treilea pe chinezoaica Yue Yuan, scrie Agerpres.

