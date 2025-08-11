FC Barcelona a dat de pământ cu Como și a câștigat Trofeul Gamper!

S-a aflat planul lui PSV cu Dennis Man! De ce a insistat Peter Bosz pentru transferul românului

Ce meci pentru Legia lui Edward Iordănescu! Thriller în toată regula în Ekstraklasa

Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA dată publicităţii luni, după o urcare de trei locuri, cu 1171 puncte, fiind jucătoarea din România cu clasarea cea mai bună.

Jaqueline și-a egalat astfel cea mai bună clasare din ierarhia WTA din carieră (a mai fost pe 49 și în luna iunie a acestui an).

Unde sunt celelalte românce



Gabriela Ruse, locul 66 WTA cu 930 de puncte, a coborât opt poziţii.

Irina Begu este şi ea în top 100, pe poziţia 87 (819 puncte), după o coborâre de un loc.

Anca Todoni, numărul 115 mondial, după o urcare de trei poziţii, are 629 de puncte.

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 138, cu 540 de puncte.

Cum arată Top 5 WTA, cu Arina Sabalenka în continuare lider



Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 12.010 puncte, iar Coco Gauff (SUA) ocupă locul doi, cu 7.669 puncte.

Top 5 este completat de poloneza Iga Swiatek - 6..933 puncte, Jessica Pegula – 5.488 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.948 puncte).

Cea mai mare urcare a fost înregistrată de canadianca Victoria Mboko, câştigătoare a Canadian Open, care a urcat 61 de locuri şi este pe 24, cu 1.835 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 54, în urcare un loc, cu 1484 puncte. După ea, pe locul 57, este Monica Niculescu, în coborâre un loc, cu 1464 de puncte.

