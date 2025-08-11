Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA dată publicităţii luni, după o urcare de trei locuri, cu 1171 puncte, fiind jucătoarea din România cu clasarea cea mai bună.
Jaqueline și-a egalat astfel cea mai bună clasare din ierarhia WTA din carieră (a mai fost pe 49 și în luna iunie a acestui an).
Unde sunt celelalte românce
Gabriela Ruse, locul 66 WTA cu 930 de puncte, a coborât opt poziţii.
Irina Begu este şi ea în top 100, pe poziţia 87 (819 puncte), după o coborâre de un loc.
Anca Todoni, numărul 115 mondial, după o urcare de trei poziţii, are 629 de puncte.
Sorana Cîrstea se menţine pe locul 138, cu 540 de puncte.
Cum arată Top 5 WTA, cu Arina Sabalenka în continuare lider
Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 12.010 puncte, iar Coco Gauff (SUA) ocupă locul doi, cu 7.669 puncte.
Top 5 este completat de poloneza Iga Swiatek - 6..933 puncte, Jessica Pegula – 5.488 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.948 puncte).
Cea mai mare urcare a fost înregistrată de canadianca Victoria Mboko, câştigătoare a Canadian Open, care a urcat 61 de locuri şi este pe 24, cu 1.835 puncte.
La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 54, în urcare un loc, cu 1484 puncte. După ea, pe locul 57, este Monica Niculescu, în coborâre un loc, cu 1464 de puncte.