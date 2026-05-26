French Open a început rău pentru sportivele din România, cu un bilanț negativ după partidele din primul tur. Pentru că două dintre cele trei fete pe care le-am avut pe tablou, Gabriela Ruse (28 de ani, 77 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 32 WTA) au părăsit competiția după primele meciuri.

Așadar, doar Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) rămâne pe tablou, urmând să se dueleze cu nemțoaica Eva Lys (24 de ani, 81 WTA), în turul II.

Revenind la fetele eliminate, Gabriela Ruse tocmai a venit cu o dezvăluire teribilă despre ce i s-a întâmplat, la Paris. Aici, French Open e marcat de caniculă, temperaturile neobișnuit de mari făcând ravagii, la Roland Garros. Potrivit dialogului pe care l-a avut cu Eurosport, căldura excesivă a și fost motivul pentru care Ruse n-a putut încheia meciul cu Magdalena Frech (Polonia, 28 de ani, 46 WTA). Românca a abandonat, după o oră și 35 de minute, când tabela arăta 7-6, 2-1 pentru Frech.