În weekend, prima româncă pentru care a început French Open 2026 (24 mai – 7 iunie), a și părăsit terenul după doar o oră și 35 de minute, incapabilă de a încheia partida din runda inaugurală.

French Open a început rău pentru sportivele din România, cu un bilanț negativ după partidele din primul tur. Pentru că două dintre cele trei fete pe care le-am avut pe tablou, Gabriela Ruse (28 de ani, 77 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 32 WTA) au părăsit competiția după primele meciuri.

Așadar, doar Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) rămâne pe tablou, urmând să se dueleze cu nemțoaica Eva Lys (24 de ani, 81 WTA), în turul II. 

Revenind la fetele eliminate, Gabriela Ruse tocmai a venit cu o dezvăluire teribilă despre ce i s-a întâmplat, la Paris. Aici, French Open e marcat de caniculă, temperaturile neobișnuit de mari făcând ravagii, la Roland Garros. Potrivit dialogului pe care l-a avut cu Eurosport, căldura excesivă a și fost motivul pentru care Ruse n-a putut încheia meciul cu Magdalena Frech (Polonia, 28 de ani, 46 WTA). Românca a abandonat, după o oră și 35 de minute, când tabela arăta 7-6, 2-1 pentru Frech.

Din păcate, nu m-am simțit deloc bine. Aclimatizarea nu a fost tocmai OK pentru mine, m-am simțit foarte rău pe teren și am considerat că este un risc foarte mare pentru mine să continui acel meci. Nu e vorba de absolut nicio accidentare, mi s-a făcut rău din cauza căldurii, a fost foarte cald și nu am fost obișnuită cu o asemenea căldură. Nu știu încă dacă voi putea participa în proba de dublu, încă sunt slăbită după tot ceea ce s-a întâmplat ieri (n.r. – duminică). De la începutul meciului, am știut că nu o să pot să duc meciul la bun sfârșit pentru că nu eram OK, nu eram bine“, a povestit Gabriela Ruse.

