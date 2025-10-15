GALERIE FOTO Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka

Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, revenire impresionantă, după un prim set pierdut la zero.

Jaqueline CristianNaomi OsakaWTA OsakaTenis WTA
Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale întrecerii WTA 250 de la Osaka, reușind să obțină victoria în ciuda unui prim set pierdut cu 6-0.

În fața unei jucătoare mai bine clasate în ierarhia mondială, spanioloaica Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), sportiva din România s-a impus cu 6-4, 6-2, în seturile finale, după ce a legat câte două break-uri, în aceste manșe.

Jaqueline Cristian, la două locuri distanță de cea mai bună clasare a carierei

În mai puțin de două ore de joc, Jaqueline Cristian a trecut de la disperare la euforie și a reușit să își apropie un premiu în valoare de €5,864.

Pentru un loc în careul de ași la Osaka, Jaqueline Cristian va lupta chiar împotriva japonezei Naomi Osaka, număr 16 mondial.

Nipona a învins-o pe Suzan Lamens (57 WTA), scor 7-6 (6), 3-6, 6-2, la capătul a două ore și șaptesprezece minute.

Cristian, loc 43 în clasamentul WTA LIVE

Dacă o va învinge pe Naomi Osaka, Jaqueline Cristian va urca până pe poziția 42 a ierarhiei mondiale.

Locul 41 este cea mai înaltă clasare a carierei pentru Jaqueline Cristian.

În sferturile turneului de la Osaka ar putea ajunge încă o jucătoare din țara noastră. Sorana Cîrstea (51 WTA) o întâlnește pe Katie Boulter (59 WTA).

