GALERIE FOTO Victorie mare pentru Jaqueline Cristian: a eliminat o campioană de Cupa BJK și a ajuns în optimi la Osaka

Victorie mare pentru Jaqueline Cristian: a eliminat o campioană de Cupa BJK și a ajuns în optimi la Osaka
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian a urmat exemplul Soranei Cîrstea și a ajuns în faza ultimelor șaisprezece jucătoare, în competiția WTA 250 de la Osaka.

Jucătoarea de tenis din România cu cel mai bun loc în clasamentul WTA, Jaqueline Cristian (47 WTA) a trecut de turul inaugural al întrecerii de la Osaka, Japonia.

Printr-o victorie obținută în două seturi, în mai puțin de două ore de joc, românca a învins-o pe Elisabetta Cocciaretto (91 WTA) - câștigătoare de Cupa Billie Jean King -, scor 6-2, 7-6 (4).

Jaqueline Cristian, victorie convingătoare, în primul tur la Osaka

Jaqueline Cristian a conturat calificarea la întâia minge de meci procurată, într-un tiebreak strâns. În manșa doi, Jaqueline Cristian și Elisabetta Cocciaretto au schimbat câte un break, pe când în setul inaugural românca a obținut două game-uri pe serva adversarei și nu și-a cedat propriul serviciu.

Pentru un loc în sferturile de finală ale competiției, Jaqueline Cristian va lupta împotriva spanioloaicei Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA).

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian new york 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jaqueline Cristian, posibil duel cu Naomi Osaka, la Osaka

Dacă vor trece de optimile de finală, Jaqueline Cristian și Naomi Osaka se vor întâlni în meci direct pentru a stabili numele sportivei care va accede în semifinale.

€3,580 este premiul asigurat de Jaqueline Cristian, în urma victoriei cu Elisabetta Cocciaretto.

„De ce să pun limite? Chiar nu vreau!”

Ajunsă în premieră în top 50 WTA, în acest sezon, Jaqueline Cristian prevestea această performanță după titlul cucerit la Puerto Vallarta, în Mexic, în luna martie.

„Top 50, top 30, de ce să pun limite? Chiar nu vreau! Mai ales acum, tenisul e foarte deschis în WTA. Fiecare sportivă are dreptul să viseze cât mai sus,” a spus Jaqueline Cristian, într-un interviu acordat PRO TV și Sport.ro.

