Jucătoarea de tenis din România cu cel mai bun loc în clasamentul WTA, Jaqueline Cristian (47 WTA) a trecut de turul inaugural al întrecerii de la Osaka, Japonia.

Printr-o victorie obținută în două seturi, în mai puțin de două ore de joc, românca a învins-o pe Elisabetta Cocciaretto (91 WTA) - câștigătoare de Cupa Billie Jean King -, scor 6-2, 7-6 (4).

Jaqueline Cristian, victorie convingătoare, în primul tur la Osaka

Jaqueline Cristian a conturat calificarea la întâia minge de meci procurată, într-un tiebreak strâns. În manșa doi, Jaqueline Cristian și Elisabetta Cocciaretto au schimbat câte un break, pe când în setul inaugural românca a obținut două game-uri pe serva adversarei și nu și-a cedat propriul serviciu.

Pentru un loc în sferturile de finală ale competiției, Jaqueline Cristian va lupta împotriva spanioloaicei Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA).

