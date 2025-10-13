GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, a 26-a victorie a sezonului: românca s-a calificat în optimile turneului WTA de la Osaka

Sorana Cîrstea, a 26-a victorie a sezonului: românca s-a calificat în optimile turneului WTA de la Osaka Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, de neoprit în sezonul de hard.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) a obținut o victorie în trei seturi în meciul cu japoneza Moyuka Uchijima (24 de ani, 81 WTA), derulat în șaisprezecimile de finală ale întrecerii WTA 250 de la Osaka. 

Sorana Cîrstea, premiu de €3,580 pentru accederea în optimile întrecerii de la Osaka

După o manșă inaugurală pierdută cu 6-2 în fața deținătoarei de wildcard, Sorana Cîrstea a revenit, impunându-se scor 2-6, 6-4, 6-2, într-o oră și cincizeci și trei de minute.

În setul decisiv, în care Uchijima s-a desprins cu break în față, în prima parte, Sorana Cîrstea a reușit să lege trei break-uri consecutive pe serva japonezei.  

Victoria o menține pe Sorana Cîrstea în zona locurilor 50-51 în clasamentul WTA, o bornă care îi garantează participarea pe tabloul principal al Openului Australiei din 2026.

În turul următor, Sorana Cîrstea va întâlni învingătoarea meciului dintre Katie Boulter (59 WTA) și Linda Noskova (17 WTA).

Sorana Cîrstea, sezon 2025 de vis

Campioană în proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Madrid, Sorana Cîrstea și-a confirmat cea mai mare victorie a carierei cu al treilea titlu de simplu, în circuitul WTA.

Jucătoarea din Târgoviște a cucerit trofeul pe hardul de la Cleveland, iar rezultatele bune pe hard au continuat, în cazul româncei; Cîrstea a obținut victorii la US Open, Seul, Beijing și Wuhan, ajungând, în prezent, la un bilanț care numără 26 de victorii și 18 înfrângeri, în stagiunea 2025.

