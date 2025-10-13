Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) a obținut o victorie în trei seturi în meciul cu japoneza Moyuka Uchijima (24 de ani, 81 WTA), derulat în șaisprezecimile de finală ale întrecerii WTA 250 de la Osaka.

Sorana Cîrstea, premiu de €3,580 pentru accederea în optimile întrecerii de la Osaka



După o manșă inaugurală pierdută cu 6-2 în fața deținătoarei de wildcard, Sorana Cîrstea a revenit, impunându-se scor 2-6, 6-4, 6-2, într-o oră și cincizeci și trei de minute.

În setul decisiv, în care Uchijima s-a desprins cu break în față, în prima parte, Sorana Cîrstea a reușit să lege trei break-uri consecutive pe serva japonezei.

Victoria o menține pe Sorana Cîrstea în zona locurilor 50-51 în clasamentul WTA, o bornă care îi garantează participarea pe tabloul principal al Openului Australiei din 2026.

În turul următor, Sorana Cîrstea va întâlni învingătoarea meciului dintre Katie Boulter (59 WTA) și Linda Noskova (17 WTA).

