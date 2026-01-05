Sorana Cîrstea (41 WTA) tocmai a câștigat prima ei partidă, în noul sezon, după o evoluție încântătoare, la Brisbane, după cum Sport.ro a arătat aici.

În turul II, românca va întâlni o adversară cu „greutate“, în circuitul feminin, la propriu și la figurat! Vorbim despre Jelena Ostapenko (Letonia, 28 de ani, 23 WTA), care mereu a avut rezultate oscilante, dar și multe kilograme în plus! Acesta va fi al 7-lea duel Cîrstea – Ostapenko, sportiva din Letonia conducând cu 4-2 la meciurile directe de până acum.

Sorana Cîrstea se apropie de pragul de 11 milioane de dolari

Revenind la Sorana Cîrstea, ea tocmai a primit un cec, în valoare de 13,735 de dolari americani, pentru accederea în turul II de la Brisbane. Drept urmare, românca a făcut încă un pas spre atingerea unui prag financiar impresionant: 11 milioane de dolari, de când și-a făcut debutul în circuitul WTA, în 2006.

La ultima actualizare a clasamentului all-time al banilor din tenisul feminin, Sorana Cîrstea ocupa locul 70. În dreptul ei figura suma de 10,824,928 de dolari.

De remarcat că, dacă va învinge în meciul cu Ostapenko și va avansa, în optimi, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoare de 19,909 de dolari.

În topul all-time al banilor din circuitul feminin, realizat exclusiv pe baza sumelor adunate în turnee, Simona Halep stă cel mai bine dintre românce, fiind pe 5 cu un total de 40,236,618 de dolari.

